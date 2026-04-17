HV71 bryter med Anton Blomqvist och Kris Beech – söker ny väg framåt

Ishockeyklubben HV71 har beslutat att sparka huvudtränaren Anton Blomqvist, trots ett kontrakt som sträckte sig till våren 2028. Även assisterande tränaren Kris Beech lämnar klubben. Beslutet motiveras med utebliven sportslig utveckling för både laget och individuella spelare.

Ishockey klubben HV71 har tagit ett drastiskt beslut och valt att avbryta samarbetet med huvudtränaren Anton Blomqvist . Detta sker trots att Blomqvist hade ett gällande kontrakt som sträckte sig ytterligare två år, fram till våren 2028. Även assisterande tränaren Kris Beech kommer inte att fortsätta sin anställning i klubben.

Den ursprungliga planen när Anton Blomqvist anslöt från AIK var att han initialt skulle verka som assisterande tränare under sitt första år. Planen fick dock snabbt ändras när laget hamnade i ett kvalspel mot Oskarshamn och beslutet fattades att inte fortsätta med dåvarande huvudtränaren Johan Lindbom. Detta ledde till att Blomqvist omgående fick axla rollen som huvudtränare.

Under Anton Blomqvists ledning har HV71 klarat sig igenom två raka kvalspel, där man lyckats besegra både Modo och Leksand. Efter dessa framgångar valde den då nytillträdde sportchefen Björn Liljander att satsa på kontinuitet och förlängde därför Blomqvists avtal. Trots denna satsning har tiden under Blomqvists ledning präglats av en påtaglig turbulens inom klubben, särskilt på de ledande positionerna. Under Blomqvists tid som tränare har fem olika sportchefer haft olika perioder i sin roll: Kent Norberg, Chris Abbott, Björn Liljander, Fredrik Stillman och Johan Hult. Till och med analytikern Linus Leise hann inneha den sportsliga ansvaret under en kortare period på ett par dagar. Även på klubbdirektörs- och ordförandeposterna har det varit en instabil period under Blomqvists tid som tränare, en tid som nu alltså är över.

HV71 bekräftade under eftermiddagen nyheten om tränarbytet, och det stod även klart att assisterande tränaren Kris Beech inte längre ingår i organisationen. Johan Hult, som nu innehar rollen som tillförordnad sportchef, uttalade sig om beslutet. Han framhävde att klubben inte sett den önskade sportsliga utvecklingen, varken på lag- eller individnivå, och att man nu behöver utforska en annan väg för att uppnå sina mål. Hult underströk även att Anton Blomqvist lagt ner ett stort arbete under sina två år i HV71 och uttryckte tacksamhet för hans insatser. Expressen har sökt Anton Blomqvist för en kommentar, liksom tillförordnade sportchefen Johan Hult och vice ordförande Stefan Axelsson.





