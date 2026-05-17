HV71-spelaren Isac Brännström lämnar och återvänder till Luleå Hockey

Isac Brännström lämnar HV71 och återvänder till Luleå Hockey under den kommande säsongen. Han tidigare spelade fyra säsonger för Luleå Hockey och en återkommande plats i Tre Kronor innan han flyttade tillbaka till Jönköping med skador.

Vi flyttade av familjeskäl , när vi fått vårt första barn, för att komma närmare båda våra familjer nere i Småland. Där blev det fyra säsonger och en återkommande plats i Tre Kronor - innan han flyttade tillbaka till Jönköping.

Men under söndagen stod det klart att Isac Brännström återigen lämnar HV71, detta efter en säsong som förstörts av skador och där han endast kunnat spela nio matcher i SHL. Ny klubbadress? Det blir förstås Luleå, något Expressen tidigare kunnat berätta om. Återkomsten presenterades officiellt även den under söndagen.

Isac gjorde det väldigt bra sist han spelade för Luleå Hockey och han kommer passa in mycket bra i vårt sätt att spela, där vi vet precis vilken spelare som vi får och han vet också vilken roll som han kommer få i den här uppsättningen av Vårat Gäng, säger Thomas Fröberg. Han har fortsatt en stor potential att utvecklas ytterligare och det skall bli spännande att se vilka steg som han kommer kunna tillsammans med oss nu när han återvänder till oss i Luleå Hockey igen.

När Brännström tillhörde Luleå senast kom det redan under innevarande säsong fram att en flytt till HV71 var klar, vilket rörde upp känslor. Bland annat: Det känns väldigt bra att få chansen att återvända till Luleå Hockey igen. Jag hade fyra bra säsonger i Norrbotten med många bra minnen. Och vi flyttade av familjeskäl, när vi fått vårt första barn, för att komma närmare båda våra familjer nere i Småland, säger han.

Nu ser jag mest fram emot att få komma upp och träffa alla i laget, både dom jag känner sedan tidigare och alla nya som har kommit in sedan jag sist var där uppe. Och till hösten kommer det bli grymt att få åka in genom björngapet och få ta del av atmosfären igen





