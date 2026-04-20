Hyundai Ioniq 3: När designvåghalsar faktiskt levererar på sina löften

Från skeptisk fnissning till genuin förtjusning. Vi har tagit en närmare titt på Hyundai Ioniq 3 och undersökt hur ett av bilvärldens mest vågade koncept lyckats behålla sin karaktär i produktionsversionen.

När Hyundai först visade upp konceptet av Ioniq 3 var min initiala reaktion en blandning av tvivel och lättsamt fnissande. Designen kändes helt enkelt för excentrisk, nästan som en utopi hämtad från en sci-fi-film, och jag var övertygad om att verklighetens produktionskrav snabbt skulle tvinga fram en betydligt mer dämpad och traditionell formgivning.

Det är en klassisk resa för de flesta konceptbilar: de börjar som futuristiska visioner för att sedan landa i en form som mest liknar alla andra bilar på vägarna. Men samtidigt fanns det något befriande med att en tillverkare vågade ta ut svängarna ordentligt, och jag kunde inte låta bli att uppskatta modet, även om jag var skeptisk till genomförbarheten. Vid ett senare tillfälle fick jag möjligheten att tala med Raphael Bretecher, som innehar rollen som head of interior design för Hyundai i Europa. Vid eventet där konceptbilen ställdes ut ställde jag den obligatoriska, något ironiska frågan: hur mycket av denna radikala design skulle faktiskt överleva vägen till massproduktion? Bretecher var fast besluten och lovade mig att den färdiga bilen skulle behålla sin unika identitet och se ut nästan exakt som den vision vi stod och betraktade. Jag lyssnade, nickade artigt, men innerst inne tvivlade jag starkt på att marknadsavdelningens krav på anonymitet och luftmotstånd inte skulle slakta de vassa linjerna och den udda interiören. Nu, när vi står inför det faktiska resultatet, tvingas jag kapitulera. Ioniq 3 har inte bara behållit sitt utseende, den är faktiskt lika utflippad och karaktärsfull som de första skisserna lovade. Några veckor senare befann jag mig i ett grått och regnigt industriområde strax utanför Frankfurt för att äntligen få uppleva bilen på riktigt. Resan dit var kantad av strulande flyg och en logistik som inte ville sig, vilket gjorde att mitt besöksfönster krympte till knappa 40 minuter. Trots trötthet och tidsnöd var drivkraften att få se om designlöftet höll alldeles för stark för att jag skulle hoppa av. När jag väl rundade hörnet på testanläggningen och såg bilen stå där, skingrades allt tvivel omedelbart. Den är nästan knäppare än konceptet, med proportioner och detaljer som bryter mot nästan alla konventionella designregler för moderna elbilar. Det är en uppvisning i kaxighet som får dagens annars ganska enhetliga bilpark att se hopplöst tråkig ut. Det första intrycket är en total seger för Hyundai; de har inte bara vågat utmana normen, de har fullföljt visionen på ett sätt som känns både friskt och genuint spännande. Att stå där, i duggregnet utanför Frankfurt, var en påminnelse om att bilindustrin fortfarande har förmågan att överraska, förvåna och faktiskt leverera på de där orimliga löftena som vi så ofta avfärdar som ren marknadsföring





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kvinna vill frias från pussattack under skånsk rockfestivalDömd för sexuellt ofredande mot funktionär.

Read more »

Efter konflikten i V: Skrällen från Malmö är redo att slåss för vårdenMartinez från Malmö är evigt tacksam mot vården – nu ska hon slåss för den.

Read more »

Allt du behöver veta inför nya ”From”-säsongen”From” slog ner som en blixt från klar himmel. En mystisk skräckserie från några av skaparna till kultserien ”Lost”, som faktiskt lyckats bita tag i publiken från ruta ett. Trots tunga namn inom TV-branschen, såldes de internationella rättigheterna från skaparna MGM, som ägs av Amazon, till andra aktörer.

Read more »

”Våldet känns i magen” i ”Dune”-regissörens episka tragedi från 2010Innan Denis Villeneuve började göra succé i Hollywood, gjorde han samma sak i hemlandet Kanada. Streamingaktuella 'Nawals hemlighet' ('Incendies' i original') blev till och med Oscarsnominerad.

Read more »

Björklöven är en seger från SHLLivereporter med fokus på svensk hockey. Har ett stort intresse för vintersport i allmänhet och Ski Classics i synnerhet. Tidigare jobbat på Aftonbladet, Radiosporten och SVT. På Expressen sedan 2025.

Read more »

Sammanfattning av aktuella nyhetshändelser: Från internationella tragedier till lokala polisingripandenEn omfattande genomgång av dagens nyheter som täcker allt från våldsdåd vid pyramiderna i Teotihuacán och olyckor i Salzburg till inbrott, bedrägerier och tragiska dödsfall i Sverige.

Read more »