I dagens avsnitt diskuterar Frida Wallnor, PM Nilsson och Henrik Ek toppmötet Kina-USA, statusen för amerikanska techjättarna, bråket kring riksdagens havererade kvittningssystem, partiledardebatten i Agenda, Sveriges nya civila underrättelsetjänst och Sverigedemokraternas partiledarintervju.

Frida Wallnor, PM Nilsson och Henrik Ek diskuterar aktuella händelser. Madeleine Henriksson producerade avsnittet.

I dagens avsnitt diskuteras: 1. PMs återkomst till Taiwan: PM Nilsson återvänder till Taiwan tillsammans med Frida Wallnor. De diskuterar bland annat de franska frigaterna och Trumps besök i Kina.

Frida är inte nöjd med resultatet när mötet med Trump och menar att det mest handlade om stora ord. 2. Utvecklingen vid TSMC-fabriken: PM har besökt fabriken där det världsberömda bolaget Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, tillverkar sina chip. Han menar att vi utan TSMC skulle se en större ekonomisk kris än den nuvarande kopplad till Hormuzsundet. 3.

Avgångsdebatt vid Orbán-maktskiftet i Budapest: Ledarsidan Erik Zsiga, som varit på plats i Budapest när maktskiftet mellan Orbán och Magyar skedde, vittnar om en folkfest med dans och en premiärminister som dj-ar. Han diskuterar också vad resultatet kan innebära framåt. 4. Försvars- och säkerhetspolitiska frågor: - USAs allierade vallfärdat till Peking nyligen. - Potensiale konsekvenser av försvaret av amerikanska soldater från Tyskland.





