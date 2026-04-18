I'm Kingfisher gör filmdebut och släpper nytt album – en musikalisk resa in i "Biodlaren"

Singer-songwritern Thomas Jonsson, känd som I'm Kingfisher, gör filmdebut i den hyllade svenska filmen "Biodlaren" där fyra av hans låtar får nytt liv. Samtidigt släpper han sitt nionde album, "Give up together", som utforskar både det mörka och det ljusa i tillvaron. Filmen, som prisats på Göteborgs filmfestival, belyser en komplex fars relation till sin dotter och ger musiken en central roll.

Den stillsamma artisten Thomas Jonsson, som under artistnamnet I'm Kingfisher har etablerat sig som en framstående röst inom svensk singer-songwriter-scen, tar nu klivet in i filmvärlden. Hans debut som skådespelare sker i den kritikerrosade svenska filmen ' Biodlaren ', som nyligen hade premiär och redan har vunnit publikens pris vid Göteborgs filmfestival.

Filmen, som utspelar sig i Värmlands vackra men ibland melankoliska landskap, utforskar den komplexa dynamiken i en fars relation till sin dotter. I'm Kingfisher bidrar inte bara med sin karaktäristiska musik i filmen, utan medverkar även framför kameran i en speciell scen.

För Thomas Jonsson är detta inte den första gången hans musik vävs samman med berättande konst. Regissören Marcus Carlsson, som ligger bakom 'Biodlaren', är sedan tidigare ett stort fan av I'm Kingfishers verk och har använt hans låtar i tidigare projekt. Denna gång blev samarbetet dock mer djupgående.

I filmen återfinns inte mindre än fyra av I'm Kingfishers låtar, varav en, 'Dance floor borders' från 2005, har spelats in på nytt för att ge den en autentisk känsla som speglar filmens tidsanda. Inspelningen av denna låt skedde med samma musiker som för tjugo år sedan, vilket adderar ytterligare ett lager av nostalgi och kontinuitet.

Jonsson beskriver sin skådespelarinsats som en chans att experimentera med en mer uttalad countryestetik, komplett med cowboystövlar och en karaktäristisk skjorta. Trots att han trivs bäst med att höras snarare än synas, uppskattade han möjligheten att bidra visuellt till filmen. Särskilt minnesvärd var en scen där han framför duetten 'Dance floor borders' tillsammans med skådespelerskan Julia Schacht, en scen som blir avgörande för karaktärernas relation.

Utöver sitt engagemang i filmen släpper Thomas Jonsson även sitt nionde studioalbum, 'Give up together', den 15 maj. Albumet, som beskrivs som en utforskning av motsatser som dämpat och dramatiskt, spretigt men sammanhållet, mörkt och varmt, markerar en återkomst av trummor i hans musik efter ett decenniums frånvaro. Han ser albumet som en plats där ljuset tar över, trots att hans tidigare verk ofta har kretsat kring teman som sorg och bitterljuvhet.

Albumets singlar, som 'Your dad's bad days' och den tidigare 'Years of depression', vittnar om hans förmåga att hitta humor och ljus även i det mörkaste. 'Biodlaren' ser han själv som en film med potential att nå stor framgång tack vare sin originella och aningen obskyra natur. Filmen har hyllats för sin förmåga att beröra och sin konstnärliga helhet, och I'm Kingfishers musik bidrar starkt till dess känslomässiga landskap.

Samarbetet mellan musik och film visar på hur konstnärliga uttryck kan förstärka varandra och skapa en djupare upplevelse för publiken. Jonsson fortsätter att bevisa sin mångsidighet som artist, och 'Biodlaren' samt 'Give up together' är bevis på hans fortsatt kreativa utveckling





