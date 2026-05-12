I takt med ökad hållbarhet och constata plastindustrin: Vad som krävs för att öka efikasiteten i återvinningskedjan

I takt med samhällets ökande fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi blir det allt viktigare att minska användningen av unga råvaror. Oljan är inte bara en energikälla utan även en central råvara i plasttillverkning, vilket gör plaståtervinning till en avgörande del i arbetet för att spara på begränsade resurser och minska klimatpåverkan.

För plastindustrin innebär detta ett växande behov av effektiva och pålitliga processer för mekanisk återvinning. Samtidigt ställs höga krav på produktionsutrustningen - återvunnen plast är ofta mer krävande att hantera än jungfruligt material och processen kan vara både energi- och materialintensiv. För att uppnå en stabil kvalitet och hög tillgänglighet i produktionen krävs moderna maskiner och genomtänkt kringutrustning som är anpassade för återvinningens specifika utmaningar.

Kringutrustning och maskiner spelar en avgörande roll i hela återvinningskedjan, från materialhantering och transport till malning, dosering och bearbetning. Effektiva lösningar bidrar till lägre energiförbrukning, minskat spill och jämnare processer - faktorer som är direkt avgörande för både lönsamhet och hållbarhet inom plaståtervinning. Genom att optimera varje steg i processen kan behovet av nyproducerad plast reduceras och därmed även efterfrågan på olja som råvara.

Genom vårt erbjudande av maskiner och kringutrustning till plastindustrin kan vi stödja kunder i övergången till mer resurseffektiv och hållbar produktion. Ett strategiskt val av maskiner och kringutrustning kan öka produktiviteten, minska behovet av fossil råvara och bidra till en mer cirkulär plastindustri. Vi hjälpte nyligen en kund med drygt 20 formsprutor att optimera processen med rätt utrustning för att öka andelen återvunnet material i den färdiga produkten och därigenom minska behovet av jungfrulig råvara





