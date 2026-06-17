Ibrahimovic korrigerar Lalas: "Arrogans" är självförtroende - Henrys förvånade reaktion går viral

Efter Frankrikes seger mot Senegal i VM uppstod en spännande diskussion i Fox VM-studion mellan experterna Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry och Alexi Lalas gällande det franska lagets attityd. När Lalas använde ordet "arrogans" avbröt Ibrahimovic och definierade det istället som "självförtroende", vilket orsakade Henrys viralröda blick.

Thierry Henry och Zlatan Ibrahimovic är välkända personligheter inom den internationella fotbollen, tillsammans med den tidigare amerikanske landslagsspelaren Alexi Lalas . Triot har fått stor uppmärksamhet i Fox VM-studion och på sociala medier , där publiceras roliga kommentarer om hur Henry och Ibrahimovic inte alltid tar Lalas analyser på allvar.

Efter Frankrikes match mot Senegal - där Frankrike vände en svå situations från 0-0 i första halvlek till en 3-1-seger - har ett klipp gått viralt. I diskussionen i studion efter matchen valde Lalas att beskriva det franska lagets prestation som "arrogans", men sade samtidigt att om de är arroganta så är det för att de kan göra så här.

Detta utlöstes av en tidigare kommentar från Landon Donovan, som inte var närvarande i studion, och som kallat Frankrikes första halvlek för nonchalant och arrogant. Ibrahimovic avbröt genast Lalas och korrigerade honom med ett tydligt ordval: "Det är inte arrogans, det är självförtroende. Okunniga människor kommer att kalla det för arrogans, medan intelligenta människor kallar det självförtroende.

" Henrys reaktion - en förvånad blick med höjda ögonbryn - blev omedelbart en viralhäck på sociala medier. Händelsen har också förstärkt ryktet om spänningar inom experttrionen i Fox VM-studion, vilket extraguidar publicitet kring alla inslag. För att få mer studiotid och mindre reklam medan man följer VM kan tittare använda TV4 Play Sport, som erbjuder specialpriser via Aftonbladet Plus och TV4 Play Sport. Dessutom kan man tävla om fina priser i VM-Profet under turneringen





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