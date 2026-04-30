IDF stoppar Gaza-flottiljen när USA och Iran förhandlar – oljepriset stiger

Israels försvarsmakt har stoppat båtar från Global Sumud Flotilla på väg mot Gaza, medan USA och Iran förhandlar om kärnvapenavtal. Samtidigt stiger oljepriset till högsta nivån sedan 2022 på grund av Irankriget och det blockerade Hormuzsundet.

Israels försvarsmakt, IDF, har stoppat flera båtar som ingår i Global Sumud Flotilla och som var på väg mot Gaza . Stoppet skedde under onsdagskvällen nära den grekiska ön Kreta, enligt israeliska medier.

Global Sumud Flotilla bekräftar för Dagens Nyheter att mer än tio båtar har blivit stoppade, och att två svenskar finns ombord. En av dem har organisationen förlorat kontakten med. Flotillan befarar att båtarna kommer att föras till Israel. Inga uppgifter om personskador har rapporterats, men system ombord, såsom navigationssystem, ska ha slagits ut.

Flera båtar ligger kvar i grekiska vatten. Israels flotta har uppmanat aktivisterna ombord att vända tillbaka eller att lämna humanitär hjälp vid hamnen Ashdod i Israel för inspektion. USA:s president Donald Trump har bekräftat att förhandlingar med Iran pågår via telefon. Presidenten upprepade sin röda linje i förhandlingarna: att Iran måste ge upp kärnvapen för att ett avtal ska kunna slutföras.

Samtidigt har Trump tillkännagivit att han kommer att briefas om nya planer för eventuella militära insatser i Iran under torsdagen. Enligt källor har militären förberett för en våg av 'korta och kraftfulla' attacker mot Iran, med syfte att bryta låsningen i förhandlingarna. Irankriget har hittills kostat USA ungefär 270 miljarder kronor, enligt Pentagon. Försvarsminister Pete Hegseth blev på onsdagen utfrågad i representanthusets försvarsutskott om militärens budgetförslag på 1 500 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 16,2 biljoner kronor.

Om förslaget godkänns för budgetåret 2027 skulle det vara den största siffran i modern historia. Libanons president Joseph Aoun kräver att Israel helt följer uppgörelsen om vapenvila som en förutsättning för direkta förhandlingar mellan Israel och Libanon. Aoun sade att Libanon väntar på besked från USA om datum för nya samtal. Libanons militär rapporterar att israeliska attacker har riktats mot landets soldater, och att en soldat har stupat.

Världsmarknadspriset på råolja stiger för åttonde handelsdagen i rad, driven av Irankriget och det blockerade Hormuzsundet, som normalt trafikeras av cirka 20 procent av världens leveranser av fossil energi. Nordsjöoljan (Brent) nådde under lunchhandeln drygt 115,40 dollar per fat, den högsta nivån sedan juni 2022. Prislyftet förklaras av den utbudschock som uppstått till följd av det stängda Hormuzsundet. Enligt västvärldens energiorgan IEA står vi inför den värsta globala energikrisen genom tiderna.

Donald Trump har skickat en känga till Iran via sin plattform Truth Social, med en AI-genererad bild på sig själv.

'Iran kan inte ta sig samman. De vet inte hur man skriver under ett ickeatomavtal', skriver Trump och uppmanar iranierna att 'bli smarta snart'. Inlägget pryds av en AI-genererad bild på Trump i svarta solglasögon och med ett automatvapen i händerna, med explosioner i bakgrunden. Trump hävdar också att den brittiske kungen Charles, som är på statsbesök i USA, håller med om att Iran aldrig får skaffa sig atomvapen.

Buckingham Palace kommenterade på onsdagsmorgonen för BBC och betonade att kung Charles följer regeringens linje





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Gaza USA Iran Oljepris

United States Latest News, United States Headlines

