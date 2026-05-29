IF Metall stoppar strejk mot Tesla - nya rättsfall och ekonomisk kritik i fokus

IF Metall har beordrat anställda på Teslas anläggningar i Malmö och Uppsala att återvända till jobbet, samtidigt som två män står inför rättegång för grova brott mot äldre kvinnor och AP‑fonderna byter styrelse efter kritik kring Northvolt‑investeringen.

Den senaste utvecklingen i den pågående konflikten mellan fackförbundet IF Metall och Teslas svenska dotterbolag TM Sweden visar att anställda på Teslas anläggningar i Malmö och Uppsala har fått besked om att avbryta sina stridsåtgärder och återvända till arbetet.

IF Metall har dock tydligt gjort det klart att de varken kan bekräfta eller dementera dessa uppgifter och att konflikten fortfarande är aktiv. Enligt pressansvarig Jesper Pettersson har facket inte nått någon tidpunkt för ett slutgiltigt beslut men är berett att när som helst sätta sig ned med Tesla för att förhandla fram ett kollektivavtal, något som har varit kärnan i strejken sedan den började i oktober 2023.

Strejken har nu blivit den längsta i modern tid i Sverige och har haft omfattande påverkan på produktionen och distributionen av Teslas fordon i landet. Samtidigt har Sverige också stått inför andra allvarliga rättsliga händelser. Två män har åtalats för två grova rån, två försök till grovt rån och ett försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor, alla över 80 år. Åklagaren Jessica Andersson beskriver gärningarna som systematiska, planerade och med en tydlig utveckling av metoderna över tid.

Offren, som alla var ensamstående kvinnor, har upplevt både fysisk och psykisk påfrestning, och rättegången förväntas belysa hur den kriminella infrastrukturen riktar sig mot denna särskilt sårbara grupp. En tredje viktig fråga som har uppmärksammats är den politiska och ekonomiska kritiken mot AP‑fondernas investering i batteribolaget Northvolt. Efter att ett riskkapitalbolag inrättades för att kringgå fondernas förbud mot direkta investeringar i onoterade bolag, och efter den efterföljande konkursen, har regeringen beslutat att ersätta tre av fondernas styrelseordförande.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman har betonat att den kritiska granskningen av investeringsstrukturen är nödvändig för att återställa förtroendet för fondernas förvaltning. Samtidigt har SCB rapporterat att den nyliga höjningen av bolånetaket till 90 procent av bostadsvärdet har lett till en märkbar ökning i hushållens belåningsgrad, vilket kan få långsiktiga konsekvenser för den svenska bostadsmarknaden





