IFK Göteborg förstärker scouting-arbetet med fyra nya personer

IFK Göteborg har genomfört flera förändringar kring scouting- och rekryteringsarbetet. Sportchef Hannes Stiller lämnar klubben, och fyra nya personer har tillträtt. Thomas Andersson Borstam och Kalle Björklund, som båda har erfarenhet av scouting- och spelarrekrytering, har tillträtt. Dessutom har två videoscouter anställts.

Det har varit ett pågående arbete. Nu är det klart att IFK Göteborg förändrar och förstärker arbetet med scouting – där fyra nya personer nu fått en roll.

Hannes Stiller valde att hoppa av sin roll som sportchef och kommer att lämna IFK Göteborg i sommar. Redan nu är det dock klart med flera förändringar kring Blåvitts sätt att jobba med scouting och rekrytering av spelare. Han får nu sällskap av Thomas Andersson Borstam och Kalle Björklund, samt två videoscouter. Vi har konstaterat att en del som vi behöver arbeta mycket mer med är att vara ute på arenorna och se fler spelare på plats.

Vi har byggt upp en stark databas över tid men vi behöver arbeta närmare matcherna och det görs bäst på plats. Både Thomas och Kalle har kommit in med en stor kunskap och även erfarenhet av det här arbetet, något som har saknats till viss del i vår organisation. Båda har också nätverk som sträcker sig långt bortom vad IFK Göteborg har haft de senaste åren, säger fotbollschef Jesper Jansson i ett uttalande.

Jesper Jansson är den som leder den sportsliga verksamheten hos IFK Göteborg. Sedan tidigare har Jesper Jansson berättar att han känner Thomas Andersson Borstam och haft kontakt med honom. Två rutinerade herrar som han själv kallar det och dessutom finns den koppling mellan Kalle Björklund och IFK Göteborg. Jag har arbetat med Kalle i nästan alla mina tidigare klubbar där jag har varit sportchef eller på andra sätt ansvarig för scouting- och spelarrekrytering.

Vi vet exakt vad vi får från honom och det är främst hans skarpa fotbollsögon och analysförmåga. Det är ingen hemlighet vilka relationer som finns med honom och det ser vi bara som fördelar. Det har gjort att han snabbt har kommit in i arbetet, säger Jesper Jansson





