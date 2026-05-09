IFK Göteborg fortsätter under krisläge efter förlust mot Hammarby

IFK Göteborg har fortsatt problem efter en tuff säsongstart mot Djurgården. Förlusten mot Hammarby gör att laget fortfarande ligger kvar i botten av tabellen med tre poäng efter sju omgångar. "Victor Erikssons mål i slutminuterna ser det regerande mestadelsmålsrekord ut," skriver tidningen. "Menp ållevenska början IFK Göteborg har aldrig inlett allsvenskan sämre. Tre poäng efter sju omgångar."

GÖTEBORG. IFK Göteborg befinner sig fortsatt i kris, efter att Hammarby IF avgjort sent på Gamla Ullevi. Höjdpunkter: IFK Göteborg - Hammarby IF Ett vingklippt IFK Göteborg, fortsatt utan skadade Max Fenger och Noah Tolf, skulle samla ihop sig efter 0-6-raset mot Djurgården i måndags.

I anfallet ackompanjerades Adam Bergmark Wiberg av startdebutanten Alfons Borén och Benjamin Brantlind, som gjorde sin första start i år. Blåvitt hade publikens tydliga uppbackning och stod för ett helt annat försvarsspel än på 3Arena i måndags. IFK-spelarna slet för varje centimeter vilken räckte för att hålla Hammarby från heta målchanser under större delen av matchen. Bajens kantvapen, Victor Lind och Montader Madjed, inledde piggt men mattades av ju längre matchen led.

Blåvitts anfallstrio hade det desto tuffare. Hemmalaget försökte med sin allra rakaste anfallsfotboll men hade svårt att etablera spel runt gästernas straffområde i första halvlek. IFK Göteborg ryckte upp sig anfallsmässigt efter halvtid och skapade oreda vid några tillfällen i Bajen, som i sin tur slet med sitt offensiva spel. Det såg ut som en typisk 0-0-match.

Men, det verkar alltid finnas ett men med IFK Göteborg i år. I slutminuterna rakade Hammarbys Victor Eriksson in segermålet från nära håll framför en euforisk bortaklack. allsvenska början IFK Göteborg inledde aldrig allsvenskan sämre med tre poäng efter sju omgångar. Med nuvarande trepoängssystem tog de fyra poäng säsongerna 1954/55 och 1970 (då de åkte ur som regerande mästare) efter lika många omgångar.

Det går inte att välja något annat än Victor Erikssons segermål i slutminuterna. Men efter slutsignalen buade hemmaklacken ut Blåvitt-spelarna som tog sig halvvägs till kortsidan. IFK-prestationen var okej, vilket inte räcker för att dämpa frustrationen runt klubben. Nahir Besara hade ytterligare en sådan match där Hammarby hade behövt honom mer involverad.

Redan i den 73:e minuten valde Bajen-tränaren Kalle Karlsson att byta ut Hammarbys viktigaste spelare och lagkapten, Frank Junior Adjei. Hammarby-mittfältaren visade upp ett passningsspel som flera gånger slog ut IFK Göteborgs lagdelar. Rockson Yeboah. Tillsammans med mittbackskollegan Jonas Bager raderade han helt ut Paulos Abraham. Stark i duellspelet men olycklig vid målet





