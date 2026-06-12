IFK Göteborg-spelare njöt av semester efter match mot Västerås

Spelare och ledare i IFK Göteborg fick semester efter matchen mot Västerås i slutet av maj. Noah Tolf, Joachim Björklund och Lucas Kåhed berättar om sina semesterresor.

Direkt efter matchen mot Västerås i slutet av maj fick spelare och ledare i IFK Göteborg semester. En semester som varade i lite drygt nio dagar innan det var dags att samlas på Kamratgården igen.

Men semestern verkar ha varit efterlängtad på sina håll. – Jag var i Paris med tjejen. Vi tog en weekend för att komma iväg och det var gött, berättar Noah Tolf och fortsätter:– Vi kom iväg lite och cyklade runt och såg alla turistgrejer som man alltid gör. – Det var någon restaurang där vi satt på en terrass och såg ut över hela Paris och såg Eiffeltornet och allt. Vi var också i Montmartre.

Det var extremt fint. Det var trevligt. – Det är alltid skönt att komma hit igen och träffa grabbarna. Men Paris får man ändå hålla lite högre.

Joachim Björklund: ’Italien brukar aldrig vara fel och det var det inte’ Joachim Björklund tog sig också söderut i Europa. För honom och hustrun blev det en tripp till Italien där han en gång i tiden spelade i både Venezia och Vicenza. – Det brukar inte vara fel med Italien och det var det inte denna gången heller. Vi var lite norr om Venedig där jag spelade en gång i tiden.

Kön med autografjägarna var lång? Det var ingen som kom ihåg dig? Lucas Kåhed drog hem till Säffle: ’Lite lagom’ Alla tog inte chansen att lämna landets gränser. För Lucas Kåhed blev det en tripp hem till Säffle för att träffa familj och vänner och där samla energi inför fortsättningen. Passade du på att se Dalslands kanal





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