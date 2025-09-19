Ig Nobel-priset 2024: De mest udda forskningsprojekten belönades

Ig Nobel-priset, ett satirpris som uppmärksammar udda och oväntade forskningsprojekt, delades ut i går. Årets vinnare representerar en bredd av forskningsfält, från biologi och psykologi till ingenjörskonst och kemi.

Igår ägde den årliga Ig Nobel -prisutdelningen rum, en ceremoni där Improbable Research delade ut sitt satiriska pris till forskningsprojekt av det mer ovanliga slaget. Priset, som årligen uppmärksammar forskning som först kan tyckas vara lite galen, men som ofta bär en kärna av intressant eller oväntad kunskap, delades ut i tio olika kategorier.

Årets vinnare representerar en bredd av forskningsfält, från biologi och psykologi till ingenjörskonst och kemi, vilket visar på prisets förmåga att belysa udda men ändå fascinerande forskningsområden. Vinnarna, ett japanskt forskarlag, belönades i biologikategorin för sin undersökning om huruvida zebramålade kossor blev mindre attraktiva för flugor. Deras studie, som utforskade en kreativ metod för att minska flugpopulationen genom visuell manipulation, är ett exempel på det innovativa och ibland humoristiska perspektiv som Ig Nobel-priset uppmuntrar. Litteraturpriset tilldelades Dr. William B. Bean för hans 35-åriga dokumentation av nageltillväxten på hans fingrar, ett projekt som illustrerar den vetenskapliga betydelsen av observation och tålamod över lång tid. Psykologipriset gick till ett internationellt forskarlag vars studie undersökte effekten av att berätta för en narcissist att denne är intelligent, vilket lyfter fram intresset för självuppfattning och mänskligt beteende. Näringslärapriset tilldelades forskare som undersökte pizzapreferenserna hos olika typer av ödlor, vilket illustrerar den ibland oväntade mångfalden av forskningsområden. Pediatrikpriset gick till forskare som studerade ammande bebisars reaktioner på mammors konsumtion av vitlök, vilket belyser betydelsen av att undersöka faktorer som påverkar både mödrar och deras barn. Kemipriset premierade en studie om hur teflon kan påverka mättnadskänslan, medan ingenjörspriset gick till ett indiskt forskarlag för deras undersökning av hur illaluktande skor kan förstöra upplevelsen av en väldesignad skohylla, ur ett tekniskt perspektiv. Flygpriset gick till ett internationellt forskarlag som undersökte alkoholens påverkan på fladdermöss förmåga att flyga och navigera med ekolokalisering. Slutligen fick ett internationellt forskarlag från Italien fysikpriset för sin studie om hur klumpar bildas i pastasås, och Ig Nobel fredspris tilldelades ett europeiskt forskarlag för deras studie om alkoholens potentiella effekt på förmågan att tala främmande språk





feber / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Ig Nobel Forskning Satirpris Biologi Psykologi Ingenjörskonst Kemi Udda Forskning

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Ny rapport: Hälften av skolbiblioteken saknade bibliotekarier 202493 procent av Sveriges elever har tillgång till skolbibliotek. Det visar ny statistik från Kungliga biblioteket. Men bara ungefär hälften av skolbiblioteken hade en anställd bibliotekarie 2024.

Läs mer »

Det står på spel i årets kyrkovalLEDARE. PODD | 18 september. Skog, hbtq-frågor och banden till partierna, bland mycket annat.

Läs mer »

HV71:s mardrömsstart ett faktum – tredje raka förlusten mot BrynäsNamn: Calle Andréasson Gör: Sportreporter på Expressen sedan 2024

Läs mer »

Marcus Rashford bakom allt när Barcelona slog NewcastleNamn: Calle Andréasson Gör: Sportreporter på Expressen sedan 2024

Läs mer »

Årets IgNobelpris: Zebramålade kor och vitlök i modersmjölk2025 års IgNobelpris belönar bland annat en hylla för illaluktande skor, en vetenskapligt perfekt pastasås och hur alkohol påverkar språkkunskaper.

Läs mer »

Årets största superhjältefilm har landat på streaming – ”den Superman vi väntat på”Film, TV-serier, nyheter, trailers och tips

Läs mer »