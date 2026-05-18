IKEA: Förpackning av personal med sparpaket

Under morgonen presenterade möbeljätten ett omfattande sparpaket för personalen. Ikeabolaget InterFram till sommaren ska drygt 600 anställda lämna bolaget, varpå ytterligare 250 efter sommaren. För två veckor sedan meddelades det att varuhuset i Borlänge ska läggas ned. 230 anställda på varuhuset svävar nu i ovisshet kring vad som händer med deras anställningar. Bakgrunden till besparingarna är att möbeljätten har haft några rejält tuffa år sedan pandemin.

Under morgonen presenterade möbeljätten ett omfattande sparpaket för personalen. Ikea bolaget InterFram till sommaren ska drygt 600 anställda lämna bolaget, varpå ytterligare 250 efter sommaren. Detta är inget enkelt beslut.

Vi är väldigt måna om att hantera processen och våra medarbetare med omsorg, respekt och öppenhet – vägledda av vår IKEA-kultur och våra värderingar, säger Ikeas finansdirektör Henrik Elm i ett pressmeddelande. För två veckor sedan meddelades det att varuhuset i Borlänge ska läggas ned. 230 anställda på varuhuset svävar nu i ovisshet kring vad som händer med deras anställningar. Bakgrunden till besparingarna är att möbeljätten har haft några rejält tuffa år sedan pandemin.

Group, som äger möbeljättens varumärke, landade det senaste räkenskapsåret på knappt 19 miljarder kronor, rapporterar DI. Vi måste bli snabbare, ha kortare beslutsvägar och mindre komplexitet. Det som ligger i utkanten får mindre prioritet när vi fokuserar. Som ett led i det berörs ett antal medarbetare, fortsätter finansdirektören Henrik Elm.

Inter Ikea äger möbeljättens varumärke och står för utveckling och produktion av sortimentet, medan Ikeabolaget Ingka driver majoriteten av världens Ikeavaruhus.





