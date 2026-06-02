Möbeljätten Ikea har stämts av amerikanska kunder som vill få tillbaka pengar för tullavgifter. Kunderna hävdar att Ikea förde vidare tullkostnaderna till dem genom höjda priser.

Ikea stämd av amerikanska kunder som vill få tillbaka pengar för tullavgifter. Möbeljätten har rätt att begära tillbaka pengar från amerikanska staten, men kunderna har ingen möjlighet att själva få tillbaka pengarna.

Detta har lett till en stämning i form av en grupptalan mot Ikea. Kunderna hävdar att möbeljätten förde vidare tullkostnaderna till dem genom höjda priser. Det vore orättvist om svarandena behöll de överpriser som betalats av käranden och gruppmedlemmarna, eftersom dessa överpriser utgör tullkostnader som svarandena förde vidare till sina kunder, och dessa tullar var olagliga.

Den kvinna som lämnat in kravet uppger att hon betalade för mycket när hon köpte en loftstäng för motsvarande cirka 8 000 kronor förra sommaren. I handlingarna nämns även andra prisökningar, bland annat på soffor där priset i vissa fall påstås ha höjts med drygt 450 kronor. Ikea har ännu inte kommenterat saken. Men inte är Ikea ensamt om att hamna i skottlinjen.

Även flera andra storföretag, däribland Costco, Amazon, Nike och Fedex, har stämts av kunder som vill att eventuella tullåterbetalningar ska föras vidare till dem. Hur stort skadestånd som krävs av Ikea framgår inte av stämningsansökan





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Ikea Tullavgifter Grupptalan Amerikanska Kunder Skadestånd

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