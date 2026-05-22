Iklädd frispråkighet hotar Riksidrottsförbundet donation till svensk tennis

Christer Gardell, en av Sveriges största privata donatorer till tennissporten, anklagar Riksidrottsförbundet för otillåten påverkan efter en anmälan mot nyvalda ordföranden och vill återkomma med besked om donationen.

Kort efter anmäldes finansmannen Christer Gardell och nyvalda ordföranden Ulf Rosberg till Riksidrottsnämnden .

"Det är häpnadsväckande att Riksidrottsförbundet hotar att bestraffa någon som vill ge svensk tennis en donation på 100 miljoner kronor, säger Gardell. Christer Gardell och nyvalda ordföranden i svenska tennisförbundet Ulf Rosberg anmäls till Riksidrottsnämnden– Det är förvånande att man gör på det här sättet, säger Gardell när SVT Sport pratar med honom under fredagen. Presenterade sitt förslag för att stötta svensk tennis med 100 miljoner kronor har han inte velat uttala sig i media.

Nu vill han reda ut några punkter. Bland annat den om kravet på en helt ny styrelse.

"Min familj är beredd att gå in med 100 miljoner i fem år om vi tror att den styrande organisationen har förmågan att vända den trista utvecklingen av svensk tennis. Det är kravet vi har, säger han och fortsätter. De flesta i den känner jag inte till överhuvudtaget så jag måste sätta mig in i vilken den nya styrelsen är och vad de vill göra.

Därefter kommer jag och min familj att fatta beslut om vi ska donera de 100 miljonerna, menar 66-åringen. Genom att ha en ny styrelse tror vi att man kan vända den trista utvecklingen av svensk tennis. Tidigare styrelse hade inte klarat det det med de pengar vi donerat. Förra gången stoppade vi ju in 100 miljoner men de visste inte hur man skulle använda dem.

" I samband med årsmötet var RF kritiska till processen och skickade ett yttrande till tennisförbundet: "Att försöka få ut någon från sitt styrelseskap kopplat till utfästelser om ett ekonomiskt stöd bör betraktas som otillåten påverkan". Genom att hota med bestraffning sätter man sig ju inte så sugen på att donera pengar. Jag är väl en av de största privata donatorerna till sporten, dels går jag in här men jag sponsrar väldigt många idrottare bakom kulisserna.

Om man nu hoppar på någon och hotar med bestraffning, då blir man ju inte så sugen på att donera pengar





