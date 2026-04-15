Ikoner lämnar Luleå Hockey: "Bulan" Berglund mot utlandet, Omark lägger av

Luleå Hockey står inför stora förändringar då guldtränaren Thomas "Bulan" Berglund lämnar för ett utlandsäventyr och spelaren Linus Omark avslutar sin karriär. Båda har lämnat ett stort avtryck i klubben.

I en omvälvande vändning för svensk hockey tar Luleå Hockey ett nytt grepp inför framtiden. Klubbens framgångsrike huvudtränare genom en niodelad säsong, Thomas ”Bulan” Berglund, lämnar skeppet för ett utlandsäventyr. Samtidigt sätter den ikoniske spelaren Linus Omark punkt för sin långa och bejublade karriär.

Beskedet om Omarks avslutning, som redan varit utannonserat inför säsongen, bekräftades i och med lagets uttåg ur slutspelet. Omark, känd för sin exceptionella tekniska skicklighet och sitt smeknamn ”Trollkarlen från Övertorneå”, har under sin karriär blivit synonym med Luleå och har under sina återkomster till klubben hyllats för sitt engagemang och sin glädje på isen.

Efter en sista, bitter förlust i slutspelet uttryckte Omark en blandning av besvikelse över det omedelbara resultatet och tacksamhet över sin tid i klubben. Jag har spelat i 39 år, hockeyn har varit hela mitt liv, men det finns annat i livet att se fram emot och jag är glad att jag får sluta på mina egna villkor, sade Omark. Hans beslut att avsluta karriären på egna villkor markerar slutet på en era för Luleå Hockey.

Parallellt med Omarks pensionering lämnar tränarikonen Thomas ”Bulan” Berglund rodret efter en framgångsrik period. Berglund, som redan i augusti meddelade sin avsikt att söka sig utomlands efter nio säsonger som huvudtränare, ryktas enligt Aftonbladet vara på väg till tyska Köln. Ännu har dock inga officiella bekräftelser kommit gällande hans nästa destination.

Under Berglunds ledning har Luleå nått stora framgångar. Som spelare var han en centralfigur i laget som bärgade klubbens första SM-guld 1996, där han spelade över 750 matcher. Som tränare förde han, inte minst, Luleå till klubbens andra SM-guld förra året, en bedrift som cementerade hans status som en av klubbens mest framgångsrika tränare.

Trots den sportsliga besvikelsen efter uttåg ur slutspelet, upprätthöll Berglund en klassisk tränarattityd. Vi gjorde vad vi kunde, men Skellefteå vinner rättvist. Vinner man med 4–1 i matcher är det inget snack, konstaterade Berglund lugnt efter förlusten.

Dessa förändringar markerar en betydande övergångsperiod för Luleå Hockey. Klubben står inför utmaningen att bygga vidare på sina framgångar med nya ledare och spelare, samtidigt som man hedrar arvet från två av sina mest inflytelserika personer. Beslutet att lämna klubben för ett nytt kapitel utomlands visar på Berglunds ambitioner och vilja att fortsätta utvecklas som tränare. Omarks pensionering signalerar slutet på en era av briljant spel och personligt ledarskap. Tillsammans har de satt djupa spår i Luleås hockeyhistoria, och deras avgång öppnar dörren för nya möjligheter och utmaningar för klubben.

Klubben tackar både Berglund och Omark för deras ovärderliga insatser och önskar dem lycka till i deras kommande respektive äventyr. Arvet från dessa två legender kommer att leva kvar och inspirera kommande generationer av spelare och ledare inom Luleå Hockey.





