IMF varnar för stora utgifter för försvar, energi och pensioner i nästa 15 år.

Det finns en risk att den genomsnittliga statsskulden i EU kan nå 130 procent av BNP år 2040 om inget görs för att minska skuldsättning en enligt en uppskattning från Internationella valutafonden IMF .

För att uppnå detta föreslår IMF reformer, budgetkonsolidering och gemensam upplåning. För att minska skuldsättningen är även ökad rörlighet på arbetsmarknaden, integrerade energimarknader och förändringar i pensionssystemen viktiga åtgärder enligt IMF. I verkligheten delas finansieringen mellan innovationer, energi och försvar på olika sätt med en del länder som vill ha en gemensam finansiering. Förändringar i pensionssystemen och högre pensionsålder diskuteras också som en möjlighet för att minska skuldsättningen.

För källkritikerna vill IMF ha fortsatt budgetdisciplin för att få ner skuldsättningen, var som helst. För att skjuta upp åtgärder kommer problemen sannolikt att förvärras enligt IMF.





