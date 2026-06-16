Inbrott i familjen Scholls hem i München - 48-årig man greps efter kaotisk natt

En 48-årig man smug sig in i Schmidt-familjens hem i München och försökte dela säng med dottern och hennes pojkvän. Familjen, inklusive fotbollsläkt Mehmet Scholl, vaknade under kalabaliken och mannen skadades. Inkräktaren har tidigare varit känd för psykiska problem.

En inbrottsskandal skakade en svensk fotbollsfamilj i München tidigt på måndagsmorgonen. Enligt uppgifter till Bild var det en 48-årig man som tog av sig skorna och smög sig in i Scholls hem via en öppen altandörr.

Familjen Scholl, inklusive legendariske ex-fotbollsspelaren Mehmet Scholl, låg och sov klockan fem på morgonen, trots att många svenskar var uppe för att följa Sveriges VM-match mot Tunisien. Inkräktaren tog sig en bit mat i huset, klädde av sig och tog en dusch innan han smög sig in i Scholls 20-åriga dotters rum. Där låg hon och sov med sin pojkvän Sandro Porta, 24 år, som spelar för 1860 Münchens andralag.

Bild beskriver händelsen som kaotisk när 48-åringen försökte lägga sig i samma säng som paret. Scholls dotter och hennes pojkvän försökte mota bort mannen och i kalabaliken vaknade också Mehmet Scholl som skyndade till undsättning. Under tumultet fick inkräktaren en sårskada i huvudet och han greps sedan av polisen. Han är känd av myndigheterna sedan tidigare på grund av psykiska problem och har efter inbrottet lagts in på en psykiatrisk klinik.

Mehmet Scholl är en känd svensk fotbollsexpert och före detta spelare som spelade för Bayern München mellan 1992 och 2007 och vann Europamästare med Tyskland år 1996. Händelsen väcker frågor om säkerhet för kändisar och deras familjer samt om hantering av personer med psykiska störande förhållanden. Familjen Scholl har inte gått ut med någon officiell kommentar efter händelsen, men ögonvittnen beskriver scenen som hensynslös och fruktansvärd.

Polisens undersökning är fortfarande pågående och man har inte uteslutit ytterligare åtal mot inkräktaren när han återhåller sig tillstånd. Händelsen har också väckt debatt i Tyskland om säkerheten i privata hem och behovet av mer påtagande åtgärder för att skydda familjer från sådana inbrott. Scholls tidigare karriär som en av Europas mest respekterade midfältare har ofta varit i fokus under hans efter-tid som studioexpert, men denna episod har på ett annat sätt lagt hans familj i rampljuset.18





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Inbrott Mehmet Scholl München Psykisk Ohälsa Barnägdhet

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