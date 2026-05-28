Increasing Resilience in Critical Infrastructure: A Guide from Ramboll

Ramboll, a leading consultancy firm, offers a guide on how to enhance resilience in critical infrastructure. The guide covers three steps to increase preparedness and resistance against various disruptions. The first step involves mapping existing functions, systems, suppliers, competencies, and collaborations. The second step is to transition from a situational understanding to a plan of action, identifying priorities, assigning responsibilities, and driving the work forward. The third step is to test the plan in practice, identifying gaps and refining the approach.

EXTERN LÄNK: Läs hur du omsätter resiliens i praktiken för kritisk infrastruktur – ta del av guiden och kontakta Ramboll s experter För många kommuner och bolag är det inte ett enskilt direktiv inom beredskap som skapar huvudbry.

Det är mängden. Nya krav, som exempelvis EU:s CER-direktiv, har lagts ovanpå ett redan pressat läge. Cyberhot, extremväder, störningar i leveranskedjor och ett mer spänt omvärldsläge gör att frågorna hamnar på ledningsbordet. Karin Palmblad, senior resiliensexpert på Ramboll, möter ofta verksamheter som vill göra mer men inte vet var de ska börja.

– Det är många utredningar inom alla samhällsviktiga sektorer, som transport, vatten och energi. Det hänger ihop med den nuvarande hotbilden, säger hon. Samtidigt har beroendena blivit fler, både till digitala system, leverantörer och andra aktörer. Då räcker det sällan att läsa in sig på ett nytt direktiv.

Frågorna blir snabbt konkreta: vad måste fungera, vilka andra är vi beroende av och vad händer om något brister? – Det gäller att förstå varför vi är samhällsviktiga och hur vi tillsammans kan förbereda oss för det oönskade, om vi behöver lagerhållning och vilka behov det offentliga har kopplat till oss som privat aktör. För Ramboll handlar motståndskraft inte bara om planer och krisövningar. Mycket kan skapas redan i tidiga skeden, till exempel när kritisk infrastruktur projekteras och byggs.

Då går det att väga in robusthet från början: reservlösningar, driftbehov, tekniska beroenden och hur anläggningen ska fungera även vid störningar. När arbetet rör en befintlig verksamhet utgår Rambolls modell för ökad beredskap och motståndskraft från tre steg. Det första är att kartlägga funktioner, system, leverantörer, kompetenser och samarbeten som redan finns på plats. Ofta handlar det inte om att börja från noll, utan om vad som behöver stärkas.

– Många aktörer har redan mycket på plats för att vardagen ska fungera. Frågan är hur de också ska fungera vid kris eller krig, säger Karin Palmblad. Det andra steget är att gå från lägesbild till handlingsplan. Då behöver verksamheten sortera vad som är mest bråttom, vem som äger frågorna och hur arbetet ska drivas vidare.

– Det kan till exempel vara att planera och genomföra övningar, utbilda personalen, skapa nya samarbeten eller bekräfta de relationer man redan har. Det är viktigt att ta analysen vidare och faktiskt sätta den i verket. För komplexa och mindre verksamheter blir resursfrågan kännbar. Allt går inte att bygga upp på egen hand.

Då blir samverkan mindre av ett honnörsord och mer av en praktisk nödvändighet. – Vi behöver öva tillsammans men framför allt lära känna varandra och ta reda på vilka behov som finns, var det går att ställa om och vad som behöver vara på plats tidigt. Det tredje steget är att pröva arbetet i praktiken. Ett avtal på plats eller ett lager i teorin betyder inte att verksamheten är förberedd.

Först i en övning märks det vem som gör vad, vem som fattar beslut och vad som måste hållas i gång först. – Man måste våga utmana den administrativa bördan. Det är viktigt med ordning och reda men nu skapar vi onödig administration i systemet. Även tillsynen behöver bli mer av ett tillsammansarbete för motståndskraften i praktiken.

När arbetet testas blir det också tydligare vad som saknas. Metoden går att använda vid flera typer av störningar, men prioriteringarna skiftar beroende på vad verksamheten behöver klara. – När det gäller cyber handlar det om utbildning, incidentrapportering och tidig krishantering. Vid extremväder måste man snabbt kunna gå ut med ett budskap till både allmänhet och internt.

Vid störningar i samhällsviktig verksamhet är privat och offentlig samverkan mycket viktig. För den ledningsgrupp som ännu inte kommit i gång kan en enkel krisövning vara ett bra första steg, gärna med fler deltagare än de vanliga krisfunktionerna. – Jag har aldrig mött en organisation som tycker att en sådan övning var slöseri med tid. Oftast tycker alla att det var så bra att vi måste göra mer av det, avslutar Karin Palmblad. Ramboll kan sin due diligence: ”Många bolag är ytterst sårbara





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Critical Infrastructure Resilience Increasing Preparedness Ramboll Consultancy Firm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Om nyemission: Steg-för-steg-guide i ett EU-styrt regelverkMonica Lagercrantz och teamet från Lindahl ger en praktisk vägledning för hur nyemissioner genomförs i dagens komplexa och EU-styrd verklighet. Boken fyller ett tomrum genom att visa hur olika förordningar samverkar och när krav uppstår i processen. Den har blivit en etablerad referens i branschen och citeras i HD-domar.

Read more »

Så bygger du motståndskraft - tre enkla steg för att möta nya krav på kritisk infrastrukturKarin Palmblad, senior resiliensexpert på Ramboll, delar med sig av sina erfarenheter och tips om hur man kan bygga motståndskraft i en verksamhet.

Read more »

Norrtelje Tidnings evenemangsguide 28 maj‑3 juni - aktivitetshus, kultur och friluftslivEn veckolång guide med lokala aktiviteter i Norrtälje: boule, rockforum, trä‑täljning, Pride‑häng, handarbete, yoga för seniorer, marknadsafton, konst‑ och foto‑utställning, loppis, vandring och mycket mer. Alla evenemang är öppna för allmänheten, ofta utan föranmälan, och vissa kräver anmäld avgift. Kontaktpersoner och detaljer finns i varje beskrivning.

Read more »

Odla grönsaker på pallkragar: hur många plantor räcker tillEn guide som förklarar hur man räknar plantavstånd och får ut mest skörd av grönsaker i räffelkragar med 120x80 cm. Den visar fördelar med olika grödor, plantavståndets påverkan på skörd och hur man anpassar plantning för både långsiktiga och snabba grödor.

Read more »