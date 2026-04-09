Indien överväger att använda ormar och krokodiler för gränssäkerhet mot Bangladesh

Indien utreder ett kontroversiellt förslag om att använda reptiler för att säkra gränsen mot Bangladesh. Initiativet, som beskrivs som innovativt, har väckt frågor om säkerhet, djuretik och de bredare politiska relationerna mellan länderna.

Indien undersöker möjligheten att använda reptiler som ett nytt sätt att säkra sin gräns mot Bangladesh . Förslaget, som väckt både uppmärksamhet och kritik, innebär att ormar och krokodiler skulle placeras ut i strategiska områden längs gränsen, särskilt i flodnära zoner där traditionella stängsel är svåra att upprätta eller underhålla.

Initiativet, som beskrivs som ”innovativt”, diskuterades på ett möte i det indiska inrikesministeriet i februari och har nu tagits upp för vidare utredning av en fältenhet inom gränssäkerhetsstyrkan BSF. Manoj Barnwal, officer vid BSF, förklarar att man blivit ombedda att undersöka möjligheten att utnyttja ”naturlig avskräckning” för att stoppa olagliga gränspassager. Denna åtgärd kommer efter att Indien tidigare har satt upp hundratals kilometer stängsel längs gränsen och gripit ett stort antal bangladeshier som försökt korsa den. Gränsen mellan de båda länderna är lång och delvis belägen i det komplexa floddeltat Sundarban, världens största mangroveskog, vilket komplicerar gränssäkerhetsarbetet ytterligare.\Beslutet att överväga denna ovanliga metod har mötts av en rad frågor och bekymmer. Den potentiella säkerhetsrisken för lokalbefolkningen är en av de största orosmomenten. Huruvida placeringen av reptilerna skulle utgöra en fara för människor som bor i byar längs gränsen är en central fråga som måste besvaras. Dessutom kvarstår praktiska frågor. Hur ska Indien skaffa tillräckligt med ormar och krokodiler för att effektivt säkra gränsen? Hur kommer detta att påverka ekosystemet i de berörda områdena? Finns det risk för att djuren rör sig utanför de avsedda områdena och skapar ytterligare problem? Dessa frågor behöver noggrant utredas innan ett beslut kan fattas. Utöver säkerhetsaspekterna har det också lyfts kritik mot metoden, med oro för djurens välbefinnande och etiska aspekter av att använda vilda djur på detta sätt. De komplexa frågorna återspeglar en ökad spänning mellan Indien och Bangladesh, delvis till följd av politiska förändringar i regionen. Relationerna mellan länderna har försämrats sedan 2024, en period präglad av förändringar i den politiska ledningen och en hårdare linje mot invandring från Indiens sida.\Det är viktigt att notera att detta förslag fortfarande befinner sig i utredningsstadiet. En fältenhet inom BSF är nu ansvarig för att undersöka om förslaget är genomförbart och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Resultatet av denna utredning kommer att vara avgörande för om Indien väljer att gå vidare med planen eller inte. Beslutet kommer att väga de potentiella fördelarna med ökad gränssäkerhet mot de risker och utmaningar som är förknippade med att använda reptiler på detta sätt. Ett genomförande skulle vara en unik och kontroversiell åtgärd i gränssäkerhetssammanhang. Bilden är tagen på en krokodil i nationalparken i Ranthambore





Indien Bangladesh Gränssäkerhet Reptiler Ormar Krokodiler BSF Invandring Sundarban Utrikespolitik

