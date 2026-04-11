Indiska aktier faller: Globala fonder säljer ut för miljarder

Globala fonder säljer ut indiska aktier i stor skala, vilket sätter press på den indiska marknaden. Oljekrisen, en volatil valuta och svaga vinster bidrar till nedgången. Experten pekar på avsaknaden av en tydlig drivkraft för att locka tillbaka utländskt kapital.

I Bombays finanskvarter följer personer med intresse nyheterna som projiceras på fasaden till Bombaybörsen. Marknaden är i gungning och oro sprider sig. Under drygt tre månader har globala fonder sålt av indiska aktier för enorma belopp, hela 18,84 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär 176 miljarder kronor. Det här är en utveckling som får många att höja på ögonbrynen, speciellt när man jämför med hela 2025 då försäljningen av indiska aktier landade på 18,79 miljarder dollar.

Ett försök till vapenvila tidigare i veckan lyckades inte stabilisera den redan hårt ansatta indiska aktiemarknaden. Inhemska aktier har förlorat hela 600 miljarder dollar, eller motsvarande 5.560 miljarder kronor, i marknadsvärde sedan toppen förra året. Det är en tydlig indikation på de utmaningar som Indien står inför och de förändrade investeringsmönster som ses globalt.\Flera faktorer samverkar och försvagar den indiska ekonomin, med oljekrisen i spetsen som den mest framträdande orsaken. Denna kris har kraftigt dämpat utsikterna för den indiska tillväxten. Lägg därtill en volatil indisk valuta som skapar osäkerhet och en bräcklig återhämtning av företagens vinster. Allt detta bidrar till en dystrare bild. Bloomberg har också uppmärksammat bristen på en klar katalysator som kan locka tillbaka utländskt kapital. Det saknas en tydlig berättelse för indiska aktier. Vinsterna genomgår en konjunkturell avmattning, vilket i sin tur påverkas av en försvagad valuta och de effekter som artificiell intelligens (AI) har på lokala mjukvaruföretag. Detta är en komplex ekvation där flera faktorer samspelar och skapar en utmanande miljö för investerare.\Abishek Thepade, en Oslobaserad portföljförvaltare på DNB Asset Management, konstaterar att situationen är komplex och att det saknas en tydlig drivkraft. Även om teknikintensiva marknader som Sydkorea och Taiwan upplevde större utflöden under mars, finns det en förhoppning om att ett fredsavtal kan generera en starkare återhämtning. Det beror på att investerarnas fokus återigen riktas mot den AI-drivna efterfrågan på halvledare. Denna förändring i fokus kan potentiellt gynna dessa marknader i framtiden. Men för Indien ser utmaningarna ut att fortsätta, och investerarna är försiktiga. Situationen kräver noggrann analys och en förståelse för de underliggande faktorerna som påverkar den indiska marknaden





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indien Aktier Finansmarknad Ekonomi Globala Fonder

United States Latest News, United States Headlines

