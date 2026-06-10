Infantino kommenterar efter kritiserade utvisningen av somalisk domare inför VM i USA

FIFA-president Gianni Infantino har uttryckt sin mening om det omdebatterade fallet där en somalisk domare nekas inträde till USA inför kommande VM. Beslutet har väckt stark kritik världen över fra Gamla domare och experter som påpekar konsekvenserna förImageUrl och imageUrl säkerhet.

Efter att reaktionerna börjat flöda in, kommenterade Gianni Infantino den aktuella situationen. Artan, som härstammar från Somalia , var en av de 52 huvuddomare som var utvalda att leda sommarens VM-matcher i USA.

Beslutet att neka honom inträde väckte omfattande reaktioner över hela världen. - Om det som rapporterats via olika källor stämmer, och jag har ingen anledning att tvivla på det, så är det en extremt tråkig konsekvens av att mästerskapet hålls i USA. Att en domare eller funktionär inte släpps in i landet på grund av sin nationalitet, som inte accepteras av USA… det är helt oacceptabelt, sade den erfaren domaren Jonas Eriksson.

- Det är inte enkelt när man måste ackreditera 300 000 personer, där majoriteten kommer från länder utanför USA. Det är en aggressiv värld och säkerheten är det absolut viktigaste, sa han under en presskonferens. - Man måste respektera de beslut som tas. Vi lever inte på månen; vi måste hantera de situationer som uppstår här på jorden.

Infantino fortsatte att argumentera att varje land har rätt att fatta sina egna beslut och att FIFA inte kan ingripa. - Det som hände den somaliske domaren var beklagligt. Vi har inte fullständig kontroll över alla situationer. Vi försöker, vi kommer att diskutera och samtala.

Vi får se. Ibland är det bra att ta det lugnt, sade han. - Och med att ta det lugnt menar jag inte att göra ingenting, utan att lita på att vi försöker lösa saken bakom kulisserna





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA VM Domare Infantino Somalia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fotboll: Simon Åström om Gianni Infantino: ”Tycker vi varit tydliga med vår kritik”Han har varit ifrågasatt, gav ett utskällt fredspris till Donald Trump och har fått norsk fotboll att markera inför fotbolls-VM. Hur ser svensk fotboll på sin sports främste företrädare, Gianni Infantino? – Jag tycker vi har varit tydliga i vår kritik, säger SvFF:s ordförande Simon Åström till SVT Sport.

Read more »

Fotboll: Michel Platini stämmer Fifa-presidenten Gianni Infantino – Internationell fotboll 2026Följ SVT Sports bevakning av den internationella fotbollen.

Read more »

Norsk bok om striden mellan Lise Klaveness och Gianni Infantino dragits tillbakaDen norska boken Lise vs. Gianni har dragits tillbaka efter att en recensent hittade exempel på användning av AI. Boken handlar om striden mellan Lise Klaveness och Gianni Infantino.

Read more »

Fotbolls-VM: Fifa-presidenten Gianni Infantino om den portade domaren: ”Ibland är det bra att bara chilla”Fifa-presidenten Gianni Infantino höll ikväll en av sina få presskonferenser. Då tog han upp den portade somaliske domaren Omar Artan. – Vi kontrollerar inte allt. Vi försöker, vi diskuterar, vi pratar, vi får se, säger han.

Read more »