Infiltratören som avslöjade SD:s trollfabriker: "Jag höll på att bli avslöjad"

Daniel Andersson berättar om sin hemliga infiltration av Sverigedemokraterna, hur han nära nog avslöjades och den psykiska pressen under sitt halvårslånga arbete för att avslöja partiets systematiska spridning av desinformation.

Daniel Andersson sitter nedsjunken i en fåtölj på Sverigedemokraterna s kontor i Solna, en plats som symboliskt nog ligger strategiskt placerad mellan den Sverigedemokratiska kanalen Riks och partiets egen kommunikationsavdelning. Orden "Vad fan har jag gjort?" ekar i hans medvetande. Han väntar på Jacob Hagnell, ägaren till Riks, som snart ska återvända med ett anställningskontrakt.

Daniel har just accepterat erbjudandet att börja arbeta redan följande morgon klockan 08:15, på Riks, en Youtubekanal lanserad av SD 2020 och som senare köptes upp av Hagnell. Han inser att hans liv nu kommer att genomgå en dramatisk förändring. Vid denna tidpunkt har han ingen aning om att han kommer att vistas i dessa lokaler i ytterligare ett halvår, den tid det tagit för honom och TV4:s Kalla Fakta-redaktion att slutföra sin djupgående hemliga granskning av Sverigedemokraterna och deras påstådda trollfabriker. Imorgon kan han officiellt börja sitt heltidsarbete med att infiltrera partiet på allvar. Fram tills nu har Daniel ägnat sina lediga timmar åt att träffa personer från Konservativa förbundet och Ungsvenskarna, i syfte att samla information och knyta viktiga kontakter. Detta steg utgör en betydande framryckning i granskningen. Snart blir det dock uppenbart att detta inte är tillräckligt. Daniel Andersson inser att han måste ta sig in i själva hjärtat av det som beskrivs som ett getingbo – SD:s kommunikationsavdelning – för att kunna samla konkreta bevis för partiets systematiska spridning av desinformation via anonyma konton. Målet är att bevisa att partiets ledning, inklusive Jimmie Åkesson, är fullt medvetna om och godkänner dessa metoder. Det enda realistiska sättet att uppnå detta är att helt integreras i verksamheten. Daniel förstod att han behövde ta sig till den innersta kretsen, vilket innebar att acceptera en anställning inom partiets organisation. Detta var en riskfylld men nödvändig åtgärd för att kunna dokumentera den påstådda desinformationskampanjen. Under sitt hemliga arbete ställdes Daniel inför ständiga utmaningar och en konstant rädsla för att bli avslöjad. Han beskriver hur han fick leva med en nästan överhängande panikångest, där varje samtal, varje möte och varje e-post kunde innebära slutet för hela uppdraget. Han tvingades konstant navigera i en komplex social och politisk terräng, där en felaktig kommentar eller en oavsiktlig handling kunde väcka misstankar. Minnet av ett tillfälle där han nästan blev avslöjad sitter fortfarande djupt. Han hade, i ett ögonblick av öppenhet, uttryckt en åsikt som avvek från den linje som förväntades av honom. Det var en tunn linje mellan att bli sedd som en lojal medarbetare och att bli utpekad som en potentiell informatör. Den omedelbara kylan som spred sig i rummet och den granskande blicken från de närvarande är något han sent kommer att glömma. Efter den incidenten förstod han hur bräcklig hans position var och hur viktigt det var att upprätthålla en noggrant konstruerad fasad. Trots den enorma psykiska pressen och den ständiga stressen, som gränsade till utbrändhet, valde han att fortsätta. Frågan om huruvida han skulle göra om det igen, i efterhand, är komplex. Han reflekterar över de etiska dilemman han ställts inför och den personliga kostnad det inneburit, men också över vikten av att lyfta fram de sanningar han upptäckt. Detta grävande journalistiska arbete, som krävde mod och uthållighet, har satt djupa spår i Daniel Andersson, men har också bidragit till att belysa en kontroversiell del av svensk politik





Sverigedemokraterna Infiltration Desinformation Trollfabriker Kalla Fakta

