Christopher Waller, the governor of the Federal Reserve, warns of the potential impact of rising oil prices on inflation in the United States. The short-term measure has risen to 4.8%, while long-term expectations have increased to 3.9%, well above the range for 2024. Waller also mentions the risk of inflation becoming stuck at a higher level if people start to believe that even minor disruptions can lead to price increases.

Konflikten kring Hormuzsundet har drivit upp oljepriserna kraftigt. Nu varnar Fed-guvernören Christopher Waller för att de höga energipriserna riskerar att pressa upp inflationen i USA Det kortsiktiga måttet stiger till 4,8 procent medan de långsiktiga förväntningarna ökar till 3,9 procent, en nivå som ligger klart över spannet under 2024.

Uppgången i inflationsförväntningarna sammanfaller med att energipriserna ligger kvar på höga nivåer, något som Fed ser som en risk för att inflationen fastnar. Iran-kriget och den fortsatta stängningen av Hormuzsundet håller olje- och bränslepriserna på en nivå som börjar påverka konsumenternas syn på inflationen. Mätningen noterar att även republikanska väljare som normalt är mer optimistiska kring inflation under en republikansk president nu räknar med högre priser. varnar i ett tal för att en serie prischocker kan förändra konsumenternas psykologi.

Om människor börjar tro att minsta störning leder till prisökningar, riskerar inflationen att bita sig fast på en högre nivå. Waller säger att han inte tvekar att stödja en räntehöjning om inflationsförväntningarna fortsätter att stiga, även om han anser att det ännu är för tidigt att agera. Många som vant sig vid en rejäl slant över i plånboken får nu se tillgångarna minska. Reallönerna faller i flera länder, visar ny statistik.

Flera rika ekonomier ser nu reallönerna falla igen. Det kommer efter att stigande energi- och transportkostnader drivit upp inflationen snabbare än lönerna. Utvecklingen kopplas till den fortsatta krisen kring Hormuzsundet och trots tre månaders transportstopp i sundet har oljepriserna inte stigit i den omfattning som analytiker befarat. Världen gick in i Hormuz-krisen med större oljelager än många analytiker insåg.

Normalt skulle ett tre månader långt stopp i sundet ha lett till högre oljepriser. Men med krympande lager och tillfälliga nödlösningar har oljepriserna inte stigit i den omfattning som analytiker befarat. När de tar slut kan priset rusa. SpaceX har länge varit synonymt med raketer, satelliter och rymdmissioner.

Men i samband med den planerade börsnoteringen vill bolaget bredda sin identitet. I IPO-dokumenten framträder SpaceX inte längre enbart som ett rymdföretag, utan som en teknikaktör med växande fokus på AI-infrastruktur och datadrivna system. Bolaget beskriver, enligt Yahoo Finance, en total marknad på 28,5 miljarder. Europa kan inte fylla på sina gaslager i tillräcklig utsträckning inför nästa uppvärmningssäsong, och om störningarna vid Hormuzsundet fortsätter ytterligare månader riskerar kontinenten en akut försörjningskris.

Det framgår av varningar från norska energijätten Equinor. Europeiska gaslager är i dagsläget fyllda till cirka 35–37 procent av kapaciteten, långt under det normala säsongsmässiga nivåerna på 50 procent





