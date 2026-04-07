Inflation dämpas oväntat i Sverige – Europa förbereder sig för långvarig energikris

Preliminära siffror visar en oväntad nedgång i inflationen i Sverige, medan Europa står inför en potentiell långvarig energikris till följd av Mellanösternkonflikten. Ryssland begränsar bensinsexporten, och industrin visar tecken på inbromsning. Datamarknaden fortsätter att växa trots regelkrångel.

Inflationen i Sverige visar oväntade tecken på nedgång, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). I mars sjönk inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) till 1,6 procent, en minskning från 1,7 procent i februari. Även den underliggande inflationen, mätt som KPIF exklusive energi, dämpades och landade på 1,1 procent i mars jämfört med 1,4 procent månaden innan.

Detta indikerar en positiv utveckling jämfört med förväntningarna, som låg högre än de faktiska siffrorna. Samtidigt steg det rena konsumentprisindexet (KPI) marginellt till 0,6 procent från 0,5 procent i februari. Månadsförändringen för KPI från februari till mars var minus 0,6 procent. Transportkostnaderna ökade, vilket drev upp inflationen, medan kostnaderna för boende sjönk. Drivmedelspriserna, som har rusat under mars, påverkar också inflationsutvecklingen och förväntas påverkas ytterligare av den pågående krisen i Mellanöstern. Det oväntat låga inflationsutfallet kan påverka Riksbankens kommande räntebeslut. En inflation under tvåprocentsmålet ger centralbanken ökat utrymme för en mjukare penningpolitisk linje. SCB:s ordinarie publicering med mer detaljerade uppgifter är planerad till den 14 april.\Samtidigt som inflationen visar tecken på dämpning, står Europa inför en potentiell långvarig energikris. EU:s energikommissionär Dan Jørgensen varnar för att Mellanösternkonflikten kan leda till en långvarig energikris, och utesluter inte ransonering av bränsle eller ytterligare uttag av strategiska oljereserver. Detta kommer som en konsekvens av den pågående globala instabiliteten, och understryker vikten av att förbereda sig för ökade energipriser och potentiella leveransproblem. Ryssland har också vidtagit åtgärder för att säkra sin inhemska bensintillgång genom att temporärt förbjuda export av bensin fram till den 31 juli. Denna åtgärd är tänkt att begränsa prisökningar på den ryska marknaden. Hormuzsundet, en kritisk passage för global oljetransport, ser också en viss ökning av skeppstrafiken efter att Iran har tillåtit fler fartyg att passera, men trafiken är fortfarande begränsad. Industrin i Ryssland visar tecken på en inbromsning, trots ökade intäkter från gas- och oljeförsäljning, vilket tyder på en komplex ekonomisk situation.\Den globala ekonomin präglas av osäkerhet och förändringar på flera fronter. Data, likt olja på 1900-talet, växer som en strategisk råvara, med potential att generera stora intäkter. EU:s uppskattning av dataekonomin är omkring 325 miljarder euro, med förväntningar om att nå 500 miljarder euro inom en snar framtid. Trots detta finns det hinder i vägen, framförallt regelkrångel, som begränsar utvecklingen. De senaste rapporterna från Ryssland visar att industrin saktar ner, en trend som kan ha långtgående konsekvenser. Samtidigt, även om de oväntat låga inflationssiffrorna i Sverige kan ge andrum, måste Europa ta itu med möjligheten till en långvarig energikris. Denna kombination av faktorer kräver en noggrann bedömning av risker och möjligheter. Inflationens nedgång och energikrisens potentiella inverkan skapar en komplex och utmanande ekonomisk miljö, där både beslutsfattare och företag måste anpassa sig efter de snabbt föränderliga omständigheterna. Framtiden kräver en blandning av stabilitet och flexibilitet





realtid / 🏆 11. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Inflation Energi Ryssland Ekonomi Räntor

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Inflationen stiger – SCB:s preliminära siffror för marsJag är reporter på breakingdesken, vilket betyder att jag skriver och gör tv om det allra mesta som händer här i världen. Särskilt kul tycker jag det är att rapportera om politik, och om vanliga människor och saker som händer dem. Jag började på Expressen sommaren 2025, efter att tidigare ha jobbat på SVT Nyheter och Jönköpings-Posten.

Läs mer »

Läs mer »