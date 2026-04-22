Inflationstryck kvarstår och fler nyheter

Riksbankens chef varnar för stigande inflation, Elektrikerna blockerar Tesla-arbeten, flygolycka orsakad av selfies, Zara Larsson släpper nytt album, Tre Kronor presenterar trupp, kungens födelsedagspresent och minskad skadegörelse i SL-trafiken.

Riksbanken s chef Erik Thedéen varnar för att inflationen kan stiga mer än väntat, trots eventuella öppningar av Hormuzsundet. Han betonar att detta inte omedelbart kommer att påverka energipriserna eller inflationstrycket.

Thedéen menar att risken för en högre inflation har ökat något, men att det låga utgångsläget ger utrymme för att noggrant analysera de ekonomiska konsekvenserna. Samtidigt meddelar Elektrikerna att allt arbete relaterat till Teslas laddstolpar och laddstationer, som drivs av andra företag i Sverige, kommer att blockeras. Detta är en utvidgning av deras sympatiåtgärder, då Tesla försöker kringgå befintliga åtgärder.

En olycka under en flygning i Sydkorea 2021 har utretts och visar att kollisionen orsakades av att piloterna tog bilder och filmade varandra i luften, en praxis som var utbredd vid den tiden. Zara Larsson släpper sitt deluxealbum “Midnight sun: Girls trip” den 1 maj, inspirerat av Charli XCX:s “Brat”. Albumet kommer att innehålla remixar och samarbeten med artister som Kehlani, Madison Beer, JT, Emilia Mernes, Eli, Robyn, Shakira, Tyla och Pinkpantheress.

Tre Kronors trupp till Fortuna hockey games innehåller tio debutanter, varav sex kommer från JVM-laget som vann guld. Förbundskapten Sam Hallam ser fram emot att se hur de nya spelarna presterar på en högre nivå. Riksdagen och regeringen har gett kung Carl Gustaf en 27 kvadratmeter stor matta, skapad av Märta Måås-Fjetterström, som en present inför hans 80-årsdag. Johan Trouvé slutar som vd för Västsvenska handelskammaren efter 17 år och efterträds av Charlotte Ljunggren den 4 maj.

Anna Palmérus har valts till ny styrelseordförande. Trafikförvaltningen i Region Stockholm rapporterar en betydande minskning av skadegörelse i SL-trafiken, från 184 551 fall 2018 till 56 196 fall förra året, och en motsvarande minskning av kostnaderna från 143 miljoner till 80 miljoner kronor. Trafikregionrådet Jakop Dalunde (MP) är nöjd med utvecklingen





