Inflationstrycket Ökar: Experter Oeniga om Räntehöjningar

Inflationstakten stiger och experter är oeniga om Riksbankens framtida agerande. Stigande energipriser och en försvagad krona skapar osäkerhet kring räntehöjningar.

Inflation en visar tydliga tecken på att vara på uppåtgående, vilket riskerar att försvåra hushållens ekonomiska situation och bostadskalkyler genom potentiella räntehöjningar. Dock är den ekonomiska situationen komplex och bedömningen av framtiden osäker, vilket återspeglas i de divergerande åsikterna bland ekonomiska experter.

Swedbanks prognoschef Andreas Wallström förutspår att inflationen, mätt enligt Riksbankens KPIF-index, kommer att stiga till 2,2 procent i mars, en ökning från 1,7 procent i februari. Denna ökning drivs primärt av stigande energipriser, särskilt inom drivmedel, men även flygpriserna visar en uppåtgående trend, enligt Wallström. Om man exkluderar de kraftigt ökande energipriserna, förväntas prisökningstakten på årsbasis landa på 1,4 procent, vilket enligt Wallström tyder på att situationen inte är alarmerande. \Danske Banks chefekonom Susanne Spector delar i stort sett samma bedömning av den aktuella inflationstakten, men skiljer sig åt i sina prognoser om konsekvenserna. Medan Swedbank bedömer att inflationen kommer att hålla sig under Riksbankens inflationsmål under 2026, och därmed inte förväntar sig några räntehöjningar under året, förutspår Danske Bank en annan utveckling. Susanne Spector menar att de stigande energipriserna, särskilt inom olja och gas, kommer att sprida sig till andra sektorer, inklusive plast och helium (en viktig komponent i halvledartillverkning), samt påverka leveranskedjorna negativt. Hon betonar att detta ekonomiska klimat kommer att sätta press på kronan, och att en försvagning av kronan i kombination med stigande globala priser kommer att förstärka inflationsimpulserna inom svensk ekonomi. Därför förutspår Danske Bank att Riksbanken kommer att höja räntan tre gånger under året. Osäkerheten i dessa prognoser är dock stor, vilket framgår av att även Andreas Wallström antyder att Riksbanken kan komma att vidta räntehöjningar. \Räntemarknaden, å andra sidan, indikerar en förväntan om 2–3 räntehöjningar under året. En faktor som dock kan dämpa den allmänna inflationen är den halverade momsen på livsmedel. Detta förväntas leda till en sänkning av livsmedelspriserna med cirka 5 procent i april. Andreas Wallström påpekar dock att livsmedelspriserna därefter kommer att stiga snabbare än tidigare, och förklarar att de stigande energipriserna sannolikt kommer att påverka även livsmedelsbranschen. Denna komplexa och osäkra ekonomiska situation kräver noggrann övervakning och analys, med hänsyn till de många faktorer som påverkar inflationen och hushållens ekonomi. Framtiden för räntorna och den ekonomiska stabiliteten i Sverige är därför föremål för intensiva diskussioner och prognoser från ekonomiska experter. Utvecklingen kommer att kräva flexibilitet och anpassningsförmåga från både beslutsfattare och hushåll





