Influencer Viktorija Bonya kritiserar Putin i vädjan till den ryska presidenten

Den ryska influencern Viktorija Bonya, känd för sitt stöd för Putin, riktar nu kritik mot presidenten i en Instagram-video och uttrycker oro över situationen i Ryssland. Hon menar att Putin saknar förståelse för folkets lidande och varnar för konsekvenserna av den utbredda rädslan.

Den ryska influencern Viktorija Bonya , som nått en enorm popularitet genom reality-TV, har en imponerande följarskara på 13 miljoner på Instagram. Bonya, 46 år gammal, har tidigare öppet uttryckt sitt stöd för den ryske presidenten Vladimir Putin . Men i en uppmärksammad Instagram-video, som sträckte sig över 18 minuter och som hon beskrev som ”en vädjan till Vladimir Putin från alla berörda ryssar”, vände sig Bonya direkt till presidenten med en oväntad kritik. Hon anklagade honom för att sakna ”verklig förståelse” för de svårigheter som vanliga ryssar konfronteras med i vardagen.

I videon uttryckte Bonya sin oro och frustration över situationen i Ryssland, och riktade en skarp kritik mot den ryska ledningen. Hon underströk att det mest alarmerande är att presidenten, enligt hennes åsikt, inte är tillräckligt informerad om vad som faktiskt pågår i landet. Hon antydde att Putin, på grund av bristfällig information, inte fullt ut förstår de problem som plågar den ryska befolkningen. ”Det mest skrämmande är att detta händer för att du, Vladimir Putin, inte vet vad som händer i landet. Du får inte korrekt information”, sa Bonya. Hon betonade att hon, trots att hon inte längre är bosatt i Ryssland, känner starkt för sitt hemland och dess invånare. Bonya förtydligade att hon personligen inte är rädd för Putin, men uttryckte oro över den utbredda rädslan som hon menade präglar många ryssars liv. Hon framhöll att även om hon tidigare visat stöd för presidenten, ser hon nu att det ryska folket och näringslivet ”lider mycket”.

Vidare i videon pekade Bonya på en rad problem som hon menar orsakar stort lidande bland ryska medborgare. Hon nämnde de senaste internetnedstängningarna i Ryssland som ett exempel på åtgärder som hon anser är kontraproduktiva och skapar frustration. Hon varnade för att dessa åtgärder riskerar att leda till en ökande grad av missnöje och uppror. ”Folk är rädda för dig, bloggare är rädda för dig, konstnärer är rädda för dig, guvernörer är rädda för dig. Och du är vårt lands president. Jag tycker inte att vi borde vara rädda”, sa Bonya. Hon varnade för de potentiella konsekvenserna av den utbredda rädslan och den bristande förståelsen för folkets behov. ”Vet du vad det här leder till? Det ska jag berätta för dig. Människor kommer att tröttna på att vara rädda. De pressas så mycket att en dag kommer de att nå sin bristningsgräns”, förklarade Bonya. Hennes uttalande markerar en förändring i hennes tidigare stöd för Putin och väcker frågor om utvecklingen i Ryssland och hur den påverkar inflytelserika personer.





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viktorija Bonya Vladimir Putin Ryssland Kritik Influencer Sociala Medier Politik Internet Opposition Rädsla

United States Latest News, United States Headlines

