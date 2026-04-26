Influencern Klaudiaglam död efter påkörning i London

Den populära influencern Klaudia Zakrzewska, känd som Klaudiaglam, har avlidit efter att ha blivit påkörd utanför en nattklubb i London. Gabrielle Carrington, en tidigare X Factor-deltagare, har åtalats för mord.

Den populära influencern Klaudia Zakrzewska , mer känd som Klaudiaglam på sociala medier, har avlidit till följd av de allvarliga skador hon ådrog sig efter att ha blivit påkörd av en bil utanför en nattklubb i London förra helgen.

Händelsen, som har chockat många följare och inom influencer-världen, utgår från ett bråk som föregick påkörningen. Gabrielle Carrington, 29 år, en tidigare deltagare i den brittiska talangtävlingen X Factor med tjejgruppen Miss Dynamix år 2013, är nu åtalad för mord och flera andra relaterade brott i samband med händelsen. Carrington har sedan sin medverkan i X Factor etablerat sig som influencer och har en betydande följarskara på Instagram, över 350 000 personer.

Enligt uppgifter som cirkulerat i media och på sociala plattformar, inklusive ett viralt klipp på X (tidigare Twitter), föregicks påkörningen av ett våldsamt slagsmål mellan ett antal kvinnor utanför nattklubben. Klippet visar hur situationen eskalerar snabbt, och en av de inblandade kvinnorna, identifierad som Gabrielle Carrington, därefter ska ha satt sig i en svart Mercedes och medvetet kört på Klaudia Zakrzewska. Två andra kvinnor skadades också i händelsen, varav en allvarligt.

Polisen har bekräftat att en utredning pågår och att Carrington nu står inför allvarliga anklagelser. Händelsen har väckt starka reaktioner och diskussioner om våld, ansvar och konsekvenserna av konflikter, särskilt i offentliga miljöer och med koppling till sociala medier. Klaudia Zakrzewska, med sina 258 000 följare på Instagram, hade byggt upp en stark närvaro online och var känd för sin stil och sitt engagemang. Hennes plötsliga bortgång har lämnat ett stort tomrum bland hennes följare och vänner.

Polisen har uttryckt sina djupaste kondoleanser till Klaudia Zakrzewskas familj och vänner. Alison Foxwell, talesperson för polisen, har uttalat att deras tankar också går till alla som påverkats av denna tragiska händelse. Utredningen fortsätter för att fastställa alla omständigheter kring händelsen och säkerställa att rättvisa skipas. Fallet har fått stor uppmärksamhet i brittiska medier och har även spridit sig internationellt, vilket understryker den växande påverkan och räckvidden av influencers och sociala medier.

Det är en påminnelse om de potentiella farorna och konsekvenserna av våld och konflikter, och vikten av att hantera meningsskiljaktigheter på ett fredligt och konstruktivt sätt. Denna tragiska händelse har också startat en diskussion om säkerheten utanför nattklubbar och behovet av ökad övervakning och åtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden. Klaudia Zakrzewskas bortgång är en stor förlust för hennes familj, vänner och alla som följde henne på sociala medier.

Hon kommer att bli ihågkommen för sin energi, sin passion och sin positiva inverkan på sina följare. Det är en mörk dag för influencer-communityn och en påminnelse om att även de som lever sina liv offentligt är sårbara och kan drabbas av tragedier





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Klaudia Zakrzewska Klaudiaglam Gabrielle Carrington X Factor London Påkörning Mord Influencer Nattklubb

United States Latest News, United States Headlines

