Inför riksdagsvalet 2026 pågår debatten om klimatåtgärder, drivmedelspriser och regeringsbildning. Finansministern kritiserar utredning om höjda drivmedelskostnader medan oppositionen föreslår sänkta kollektivtrafikpriser. Samtidigt kräver SD fler ministerposter.

Söndagen den 13 september 2026 går Sverige till vallokalerna för att rösta - men kampen mellan partierna är redan igång. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) är kritisk till förslagen som väntas presenteras inom ramen för Styrmedelsutredningen.

Utredningen tillsattes 2024 för att minska Sveriges utsläpp och föreslår bland annat en höjd reduktionsplikt stegvis till 25 procent år 2030 samt en höjd drivmedelsskatt med 1 krona och 80 öre per liter. Svantesson menar att utredningen är framtagen före Trump och Irankriget och att det vore en dålig idé att i detta läge kraftigt höja drivmedelspriserna. Hon påpekar att förslagen nu går på remiss och att regeringen sedan går vidare med de förslag de anser vara bra.

Samtidigt har hon ännu inte läst hela utredningen. I en kontroversiell vändning uppger SVT att Tidöpartierna planerar att avsätta 6,5 miljarder kronor för att halvera priset på kollektivtrafik i hela landet mellan den 1 juli och 31 december. Förslaget ses som en tillfällig satsning inför valet. Oppositionen, med bland andra Socialdemokraternas partisekreterare, är dock kritisk.

I en kommentar till SVT skriver Baudin att regeringen har noll trovärdighet och aktivt har röstat nej till alla S-förslag om bättre och billigare kollektivtrafik. De desperata försöken att sänka priserna över valet är ett tecken på folkligt missnöje. Parallellt pågår även rättsprocessen mot tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm, som friades i tingsrätten för vårdslöshet med hemlig uppgift.

Hovrätten har nu meddelat att de på grund av ny lagstiftning inte behöver höra flera vittnen på nytt, men huruvida Landerholm själv kommer att höras är ännu inte klart. Många svenskar oroar sig för miljön och klimatet, men frågan om hur detta påverkar valet är central. I en intervju med TV4 Nyhetsmorgon kommenterade statsminister Ulf Kristersson SD-kravet på ministerposter. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har i Ekots lördagsintervju sagt att partiet borde få nära hälften av ministerposterna om Tidöpartierna bildar regering.

Han väntar sig proportionerligt antal poster baserat på valresultatet, och menar att de tyngsta posterna inkluderar statsminister, finansminister, utrikesminister, justitieminister och försvarsminister. Om SD blir största parti borde de enligt Åkesson ha tre av dessa fem. Samtidigt har regeringen aviserat ett stödpaket till lantbruket på grund av ökade kostnader för drivmedel och gödsel. Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Helena Lindahl betonar vikten av långsiktiga satsningar för att stärka böndernas lönsamhet.

LRF välkomnar beskedet men efterlyser även långsiktiga politiska lösningar.





