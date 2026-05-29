Ingen särskild granskning av Lundsberg enligt Kristersson

Statsminister Ulf Kristersson avvisar krav på särskild granskning av Lundsbergs internatskola efter SVTs dokumentär om missförhållanden. Han hävdar att alla skolor måste följa samma regler och att rättväsendet och tillsynsmyndigheter bör hantera fallen. Debatt om pennalism, rasism och våld på internatet fortsätter.

Statsminister Ulf Kristersson (M) meddelar att det inte kommer att ske någon särskild granskning av Lundsbergs internatskola. Han betonar att varje enskild skola som kritiseras måste följa samma principer, och att regeringen inte ska gå in i specifika fall.

Detta kommer som respons på krav från oppositionspartier efter SVTs dokumentär "Arvtagarna". Vänsterpartiet vill ställa in skolan medan Socialdemokraterna kräver att regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att granska Lundsberg och liknande internatskolor. Kristersson understryker att rättsväsendet ska hantera brottsmisstankar och att Skolinspektionen och Skolverket ska kontrollera att skolor följer regler, med konsekvenser för de som inte gör det.

Dokumentären har väckt en livlig debatt genom att visa vittnesmål från elever, tidigare personal och föräldrar om pennalism, rasism och våld på skolan i Värmland. Programmet har också fått kritik för att en familj, vars son dömts för misshandel på skolan, har fått framföra sin version utan motsägelser





