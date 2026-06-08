Inkomstgapet mellan könen ökar - jämställdhet först år 2063

En ny rapport från Swedbank visar att the utveckling mot lönerejämställdhet har backat. Först 2063 förväntas kvinnors och mäns arbetsinkomster bli lika, och gapet är särskilt stort i vissa regioner. Kvinnors anpassning till familjeansvar och politisk känslighet är anförda anledningar.

Kampen för jämställdhet går allt långsammare - i alla fall när det gäller kvinnors och mäns plånböcker. Först 2063 förväntas män och kvinnors arbetsinkomster vara likvärdiga.

Uträkningen baseras på den årliga rapport som Swedbank gör kring männs och kvinnors ekonomi, baserad på statistiska data från SCB och Försäkringskassan. Bankens ekonomi Madelén Falkenhäll påpekar att utvecklingen går i fel riktning för närvarande.

"Känslan är att kvinnor knappade in mer förut och det utvecklade sig åt rätt håll", säger hon. Som exempel anger hon att när undersökningen presenterades för tre år sedan skulle inkomstgapet stängt 2048, vilket motsvarade 25 år. Nu är det 37 år framåt. Regionalt märks också stora skillnader.

Jönköpings län beräknas uppnå jämställdhet 2051, men i Norrbottens län dröjer det till 2157. Förklaringen är klassiska: kvinnor anpassar sin arbetssituation i större utsträckning än män, exempelvis genom att ta mer föräldraledighet eller jobba deltid. Om skillnaderna utjämnades motsvarade det 700 kronor per månad efter skatt för en kvinna med medianlön, konstaterar Swedbank.

"Det skapar väldigt skeva förutsättningar. Vi pratar om att äga sin egen ekonomi. Så länge kvinnor har lägre inkomster blir det svårare för dem att klara sig själva. Då hamnar man i lägen där man inte har friheten att påverka sitt liv", säger Falkenhäll.

Politik har under de senaste månaderna lyft plånboksfrågor, och vallöften har presenteras för att förbättra ekonomin för väljarna. Men denna specifika fråga fått lite uppmärksamhet, kanske för att den är känslig.

"Det blir en väldigt politisk fråga. Då behöver man gå in på föräldraförsäkringar och relaterade områden. Det kan vara så att morötter är bättre än piska, så det är en känslig fråga. Det kan ha gjort att frågan har kommit bort", avslutar hon





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jämställdhet Inkomstgap Könsroller Ekonomisk Ojämlikhet Föräldraledighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irans hot när samtalen med Trump krascharEtt avtal mellan USA och Iran är fortfarande långt borta, enligt Iran. Först måste Donald Trump gå med på stora ekonomiska eftergifter. – Bollen ligger hos honom, säger den mäktiga militära rådgivaren Mohsen Rezaei.

Read more »

Exet avslöjar mörka sidan av PlayboyhusetBakom lyxen och glamouren dolde sig en mörkare verklighet. Holly Madison avslöjar nu för Page six att livet i Playboyhuset var långt ifrån så tryggt och enkelt som hon först trodde.

Read more »

Vegas vinner efter sanslöst dramaNEW YORK. Först gjorde Mitch Marner finalhistoriens snabbaste hattrick, sedan blev Carolina första laget någonsin i Stanley Cup-slutspelet att komma tillbaka fr

Read more »

Valresultat i Armenien väntas under måndagenPreliminära valresultat för Armeniens parlamentsval väntas först under måndagen, enligt mätningar inför valet. Sittande premiärminister Nikol Pasjinjan förväntas behålla makten, men utmanaren Samvel Karapetian varnar för landets nuvarande riktning och betonar att Ryssland är landets viktigaste allierade.

Read more »