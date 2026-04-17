Innovativ konferensresa till havs med Finnlines: Arbetsro och inspiration i skärgårdsmiljö

Upplev en unik konferenslösning med Finnlines från Kapellskär. Nya, klimatsmarta hybridfärjor erbjuder allt från skräddarsydda möteslokaler i Stellar Lounge till avkoppling i spa-avdelningen och kulinariska upplevelser, perfekt för både dags- och dygnskryssningar till Åland och Nådendal.

På endast en dryg timmes bilresa från Stockholms puls, vid Kapellskär s kaj, möts man omedelbart av den rofyllda skärgårdens charm. Härifrån utgår Finnlines moderna färjor, Finnsirius och Finncanopus, på resor mot Åland eller Nådendal. Dessa destinationer lämpar sig utmärkt för både kortare dagsutflykter och mer avkopplande dygnskryssningar. Marco Palmu, som arbetar med Finnlines , berättar med entusiasm om fartygens uppgradering för två år sedan.

Vi reser nu med sprillans nya hybridfärjor, vilka representerar ett betydande steg mot en mer hållbar sjöfart. Dessa fartyg använder eldrift vid ankomst och avgång i hamn, och övergår till drivmedel under själva överfarten till havs. Detta är ett medvetet och klimatsmart val som bidrar till att minska miljöpåverkan. Ombord på Finnsirius och Finncanopus finner man Stellar Lounge, en elegant och avskild konferensavdelning. Denna miljö är speciellt utformad för att erbjuda en lugn och inspirerande arbetsplats där hela gruppen kan samlas. Med havet som en ständig och vacker kuliss genom de stora panoramafönstren, skapas en unik atmosfär för fokuserat arbete. Bekväma sittplatser och en flexibel möbleringsdesign möjliggör varierande mötesformat, från intensiva workshops till uppgifter som kräver djup koncentration. För en ännu mer exklusiv upplevelse erbjuder Premium Stellar Lounge ytterligare bekvämligheter, inklusive en privat bar och självservering av snacks och drycker. Här ingår generöst med kaffe, te, läsk och husets vin under hela vistelsen, vilket gör det till en idealisk plats för både produktivitet och avkoppling. I anslutning till dessa utrymmen finns flexibla konferensrum som kan ta emot allt från 4 till 70 personer, samtliga utrustade med den senaste tekniken för att säkerställa effektiva och framgångsrika möten. Marco Palmu beskriver ofta den ”wow-känsla” som många gäster upplever vid ombordstigningen. Färjorna karaktäriseras av sina ljusa, fräscha interiörer och de enastående vyerna över den förbipasserande skärgården. Ett besök till Stellar Lounge kan fördjupas ytterligare genom att klicka på den externa länken för att läsa mer om dess unika erbjudanden. Finnlines erbjuder en tilltalande lösning för endagskonferenser: en avgång från Kapellskär på morgonen med återkomst under eftermiddagen. Detta format är perfekt anpassat för yrkesverksamma som vill maximera sin arbetsdag. Dagen kan inledas med en gemensam frukost ombord, följt av möten eller workshops under överfarten, och avslutas med en njutbar lunch, en stund i spa-avdelningen eller lite shopping på vägen tillbaka. För de som söker total avkoppling erbjuder den fräscha spa-avdelningen en komplett upplevelse med traditionell finsk bastu, ångbastu och flera lyxiga jacuzzis, som till och med sträcker sig till en utomhusterrass. För en förlängd upplevelse finns möjligheten att boka en nattkryssning till Nådendal. Ombordstigning sker på kvällen, där gästerna kan njuta av en utsökt middag och dryck innan de sover gott i bekväma hytter. Dagen därpå är helt tillgänglig för möten, aktiviteter eller fortsatt avkoppling. Fartygen erbjuder ett brett spektrum av hytter, från ekonomivarianter med havsutsikt till sviter som Junior Suite, alla med eget badrum. Matupplevelsen ombord är en central del av resan, med ett varierat utbud av restauranger, caféer och barer. Gästerna kan välja mellan en fräsch skärgårdsbuffé, en mysig bistro, en tapasbar eller en mer formell à la carte-restaurang. Fisherman’s Bistro är en särskilt uppskattad restaurang som serverar lokala skärgårdsspecialiteter, grillade delikatesser och tidlösa klassiker. Efter en produktiv arbetsdag kan man varva ner i spa-avdelningen, som erbjuder en klassisk finsk bastuupplevelse, ångbastu och flera sköna jacuzzis, varav en finns på den inbjudande utomhusterrassen med panoramautsikt över havet. Marco Palmu framhäver att atmosfären ombord skiljer sig markant från många andra kryssningar; den är lugn och avslappnad, vilket ger gott om utrymme för både fokuserat arbete och välförtjänt vila. Denna unika kombination av effektiv arbetsmiljö, avkoppling och natursköna omgivningar gör Finnlines konferensresor till ett exceptionellt val för företag som söker något annorlunda





Finnlines Konferensresa Kapellskär Stellar Lounge Skärgårdskryssning

