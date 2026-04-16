Innovativa konferenser till havs med Finnlines nya hybridfärjor

Utforska möjligheten att hålla konferenser ombord på Finnlines moderna hybridfärjor. Upplev unika möteslokaler med havsutsikt, avkoppling i spa-avdelningen och gastronomiska upplevelser, allt på en klimatsmart resa från Kapellskär till Åland och Nådendal.

Finnlines erbjuder unika konferensmöjligheter med sina nya hybridfärjor som trafikerar sträckan Kapellskär – Åland/Nådendal. Redan en kort bilresa från Stockholm sätter skärgård smiljön tonen för en inspirerande arbetsupplevelse. De moderna fartygen, Finnsirius och Finncanopus, är utrustade med den senaste tekniken och drivs av el i hamn och bränsle till havs, vilket gör resan till ett klimatsmart alternativ.

För affärsresenärer finns Stellar Lounge, en exklusiv och avskild konferensavdelning designad för att främja både fokus och kreativitet. Med panoramafönster mot havet, bekväma sittplatser och flexibla möbleringsalternativ skapas en miljö där möten och koncentrerat arbete blir en njutning. I Premium Stellar Lounge erbjuds ytterligare bekvämligheter som egen bar och självservering av snacks och drycker, samt inkluderat kaffe, te, läsk och husets vin. Flexibla konferensrum för 4 till 70 personer finns tillgängliga och är fullt utrustade för alla typer av mötesbehov. Marco Palmu, en representant från Finnlines, beskriver den inledande känslan ombord som ofta ger gästerna en ”wow-känsla” tack vare de ljusa, fräscha utrymmena och de hänförande skärgårdsvyerna. Finnlines erbjuder skräddarsydda lösningar för konferenser, inklusive endagskryssningar som avgår på morgonen och återvänder på eftermiddagen. Detta format är idealiskt för företag som vill maximera en arbetsdag genom att kombinera frukost, möten eller workshops under överfarten med en avslutande lunch, spa-besök eller shopping vid hemkomsten. För de som önskar en djupare avkoppling och längre konferensupplevelse finns möjligheten till nattkryssningar till Nådendal. Dessa resor inkluderar middag, övernattning i bekväma hytter och en hel dag för möten och aktiviteter i Nådendal. Fartygen erbjuder ett brett urval av hytter för att passa olika budgetar och preferenser, från Economy Sea View Cabin till mer exklusiva sviter som Junior Suite. Ombord finns ett rikt gastronomiskt utbud med restauranger, caféer och barer. Gästerna kan välja mellan en skärgårdsinspirerad buffé, en mysig bistro eller à la carte-alternativ. Fisherman’s Bistro utmärker sig med lokala skärgårdsspecialiteter, grillade rätter och klassiker. Efter en produktiv dag kan deltagarna varva ner i spa-avdelningen, som erbjuder traditionell finsk bastu, ångbastu och flera jacuzzis, inklusive en utomhusterrass med havsutsikt. Marco Palmu betonar att atmosfären ombord skiljer sig från många andra kryssningar, och beskriver den som lugn och avslappnad, vilket ger utrymme för både arbete och återhämtning





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Finnlines Konferens Skärgård Hybridfärja Stockholm

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »