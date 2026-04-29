Innovativa vårdlösningar för glesbygd kan gynna hela Sverige

Centrum för hälsa i glesbygd i Region Västerbotten utvecklar nya arbetssätt för att möta utmaningar som långa avstånd och glest befolkade områden. Digitala verktyg och samverkan mellan aktörer kan skapa mer tillgänglig och resilient vård, vilket gynnar hela landet.

Sveriges geografiska utmaningar ställer höga krav på vård ens organisering. Långa avstånd, glest befolkade områden och begränsad tillgång till personal gör att traditionella vård modeller inte alltid är tillräckliga.

Samtidigt kan just dessa förutsättningar driva fram innovativa arbetssätt som gynnar hela vårdsystemet, enligt Andreas Lundqvist, enhetschef vid Centrum för hälsa i glesbygd. – När vården måste fungera även där avstånden är långa tvingas man tänka annorlunda. Lösningar som utvecklas i glesbygd handlar ofta om att skapa mer tillgängliga, flexibla och personcentrerade system – något som i dag efterfrågas inom hela vården, säger han.

Centrum för hälsa i glesbygd är en regionalt och nationellt finansierad kunskapsenhet inom Region Västerbotten, med uppdrag att utveckla och sprida kunskap om hur vård och hälsa kan stärkas i lands- och glesbygdsområden. Nu etableras en nationell samverkansstruktur där regioner, kommuner, akademi och andra aktörer tillsammans kan bidra till forskning, innovation och utveckling utifrån olika lands- och glesbygdsregioners behov. – Man brottas med tillgänglighet, kompetensförsörjning och demografi.

Genom samverkan kan vi snabbare utveckla och sprida lösningar som fungerar i flera delar av landet, säger han. Digitala verktyg spelar en allt större roll i arbetet. Genom distanslösningar, digital uppföljning och egenmonitorering kan vården i större utsträckning flyttas närmare patientens vardag. Enligt Thomas Molén, strateg vid Centrum för hälsa i glesbygd, skapar tekniken nya möjligheter att kombinera tillgänglighet med hög kvalitet.

– Digitala lösningar gör det möjligt att erbjuda flera vårdnivåer nära patienten, från förebyggande insatser till specialiststöd på distans. För många innebär det färre resor och bättre kontinuitet i vården. När uppföljning och kontakt sker närmare hemmet ökar också patientens möjligheter till delaktighet i sin egen vård, säger han. Arbetssätt som utvecklas för att hantera långa avstånd kan också bidra till att stärka vårdens robusthet.

Niclas Forsling, projektledare vid Centrum för hälsa i glesbygd, pekar på att decentraliserade vårdmodeller och digitala lösningar kan vara viktiga även i situationer som kräver höjd beredskap. – När vård kan ges i eller nära patientens hem minskar sårbarheten i systemet. Arbetssätt som bygger på samverkan, digitala lösningar och lokala resurser kan på så sätt bidra till en mer resilient vård.

I takt med att många regioner möter liknande utmaningar med en åldrande befolkning, kompetensbrist och ökade krav på tillgänglighet konstaterar Andreas Lundqvist att intresset för de lösningar som utvecklats i glesbygd växer. – Rätten till god hälsa ska inte vara beroende av postnummer. När vården fungerar i glesbygd fungerar den för alla, avslutar han. Centrum för hälsa i glesbygd är en enhet inom Region Västerbotten med nationell finansiering.

De bedriver forskning, utbildning och innovation med fokus på jämlik vård, digitalisering, samisk hälsa och hållbara vårdmodeller för gles- och landsbygd, med kunskap som är tillämpbar i Sverige och globalt. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Centrum för hälsa i glesbygd och ej en artikel av Dagens industri





