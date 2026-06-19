Inställda USA-Iran-förhandlingar: Israels attacker i Libanon anses vara orsak

De planerade förhandlingarna mellan USA och Iran i Schweiz om ett vapenvilaavtal ställdes in i sista minut. Medier pekar på Israels fortsatta militära insatser i Libanon som den huvudsakliga orsaken, vilket har lett till eskalation mellan Israel och Hizbollah och påverkat den diplomatiska processen.

De planerade förhandlingar na mellan USA och Iran som skulle ägt rum under fredagen ställdes in i sista minut. Nu uppger källor till flera medier att det är Israel s dödliga attacker i Libanon som ligger bakom de inställda samtalen.

Fredagens planerade förhandlingar mellan USA och Iran i Schweiz skulle behandla hur samförståndsavtalet för en vapenvila mellan länderna skulle implementeras. Men under morgonen meddelade det schweiziska utrikesdepartementet att dagens förhandlingar ställts in. Anledningen uppgavs vara att USA:s vicepresident JD Vance skjutit upp sin planerade resa till Schweiz. Senare under fredagsmorgonen kom rapporter om nya dödliga stridigheter mellan Israel och Hizbollah i flera delar av södra Libanon.

Enligt Libanons statliga nyhetsbyrå (NNA) ska minst 18 personer ha dödats och 33 skadats i israeliska attacker. Enligt flera medier har fyra israeliska soldater, varav en befälhavare, dödats under natten när deras stridsvagn besköts av Hizbollah i sydlibanesiska Kfar Tebnit.

De dödade soldaterna har fått Israels säkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir, att reagera kraftigt: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i ett uttalande att man inte kommer att tolerera attacker mot våra soldater eller på vårt territorium, och landet kommer att låta Hizbollah få betala ett mycket högt pris för dessa attacker. Källor till flera medier menar att det är Israels fortsatta attacker mot Libanon som är det egentliga skälet till att fredagens samtal mellan USA och Iran skjutits upp.

Hassan Fadlallah, som representerar Hizbollahs politiska gren, säger till Reuters att förhandlingar med USA inte kunde fortsätta i och med Israels anfall mot Libanon. Fadlallah uppmanar även den libanesiska regeringen att avvisa alla direkta förhandlingar med Israel och menar att USA bär det yttersta ansvaret för att säkerställa att Israels attacker i Libanon upphör. Samtidigt säger Netanyahu på fredagen att han vill ha fortsatt militär närvaro i Libanon så länge det är nödvändigt, rapporterar Reuters





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