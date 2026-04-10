Intagen avliden på häkte – Kriminalvården bekräftar tragisk händelse

En intagen man hittades död på ett häkte under fredagsmorgonen. Kriminalvården bekräftar händelsen och polisen utreder omständigheterna. Mannen upptäcktes med självförvållade skador. Kriminalvården satsar på suicidprevention.

Kriminalvården bekräftar tragiska omständigheter på ett häkte under fredagsmorgonen. En intagen man påträffades av häkte spersonalen livlös i sin cell. Händelsen inträffade i samband med frukostutdelningen strax före klockan åtta på morgonen. Personalen påbörjade omedelbart återupplivningsförsök, men mannens liv gick tyvärr inte att rädda, enligt Kriminalvården s representanter. Den avlidne mannen upptäcktes med svåra skador, vilka enligt Kriminalvården var uppenbart självförvållade.

Detta tragiska besked understryker vikten av kontinuerliga insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention inom Kriminalvården. Denna händelse är en stark påminnelse om de utmaningar som myndigheten står inför, särskilt i ljuset av den historiskt höga belastningen. Polisen har inlett en dödsfallsutredning för att fastställa omständigheterna kring dödsfallet, men i nuläget finns ingen misstanke om brott. Dock kan en utredning om arbetsmiljöbrott bli aktuell. Kriminalvården betonar att man arbetar aktivt med att säkerställa en trygg och säker miljö för de intagna, samtidigt som man strävar efter att erbjuda stöd och hjälp till dem som behöver det.\Den avlidne mannen var medborgare i ett utomeuropeiskt land, vilket komplicerar polisens arbete med att informera hans anhöriga. Detta innebär en utmaning för polisen i att kommunicera och erbjuda stöd till de efterlevande. Kriminalvården har sedan tidigare en historik av suicid bland intagna, med mellan fem och tio fall per år. Myndigheten har därför en pågående satsning på att utbilda personal i suicidprevention och psykisk ohälsa. Detta är en del av ett långsiktigt arbete för att minska risken för liknande händelser i framtiden. Syftet med utbildningen är att öka personalens kompetens och förmåga att identifiera och hantera riskfaktorer för suicid bland de intagna. Denna satsning är en del av Kriminalvårdens bredare strategi för att förbättra välbefinnandet för de intagna och säkerställa en mer human och säker miljö.\I svåra stunder är det viktigt att veta var man kan söka stöd och hjälp. Vid akuta situationer ska man alltid ringa 112. För rådgivning om hälsa och sjukdomar, kan man ringa 1177 dygnet runt. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) erbjuder specialiserad vård för barn och ungdomar upp till 17 år. För att hitta rätt mottagning, kan man ringa 1177. Det finns också mottagningar som är specialiserade på barn och unga som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder stöd och behandling för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt, från 0 till och med 17 år. Bris vuxentelefon (077-150 50 50) är tillgänglig för de som vill prata om oro kring barn upp till 18 år. Mind erbjuder stödtelefon för föräldrar och vuxna som är oroliga för barn. Självmordslinjen erbjuder stöd för de med självmordstankar och deras närstående, via telefon, chatt eller mejl. Familjer som behöver stöd och råd kan vända sig till sin kommuns hemsida för kontaktuppgifter. Kriminalvården arbetar kontinuerligt för att förbättra förutsättningarna för de intagna och erbjuder en mängd olika stödfunktioner. Att ta hand om sin mentala hälsa är viktigt och det finns många resurser tillgängliga





Kriminalvården Häkte Suicid Dödsfall Psykisk Ohälsa Självförvållade Skador Utredning Stöd

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fängelsestraff för stöldturné – så stal männen pengar från äldreTvå män döms till fängelse efter att ha stulit bland annat plånböcker och bankkort från äldre personer i butiker runt om i landet. Stölderna har skett i Sala, Gävle, Härnösand, Uppsala, Kalix, Vännäs, Kramfors och Säter.

Read more »

Man åtalas för falska orosanmälningar och identitetsintrång – tidigare dömd för våldtäktshotEn man i 50-årsåldern åtalas för att ha lämnat in falska orosanmälningar till socialtjänsten. Mannen påstods ha använt en annan persons identitet. Mannen är tidigare dömd för våldtäktshot.

Read more »

Återkallelser, utnämningar och olyckor: Dagens nyheterAxfood återkallar ostsnacks på grund av plastbitar, regeringen utser ny generaldirektör för Kriminalvården, en man avliden i trafikolycka och en kraftig brand på Säve flygplats.

Read more »

Han blir ny chef för KriminalvårdenRikard Jermsten har utsetts till ny generaldirektör för Kriminalvården. Han är i dag chef för Ekobrottsmyndigheten.

Read more »

Misstänkt för dubbelmord begärs häktad, ny chef för Kriminalvården utsedd och flera nyheterEn man i 45-årsåldern misstänkt för dubbelmordet i Brattås 2005 begärs häktad. Rikard Jermsten utses till ny generaldirektör för Kriminalvården. En man avliden efter trafikolycka och Axfood återkallar ostsnacks.

Read more »

Regeringen: Två nya anstalter i södra SverigeKriminalvården ska utökas med två nya anstalter i Värnamo och Trelleborg, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Read more »