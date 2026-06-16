Intelligent Videoanalys för att Avvisa Reklamationer och Förbättra Logistikflödet

SiB Solutions erbjuder en lösning baserad på intelligent videoanalys för att snabbt verifiera vad som faktiskt inträffat i varje steg av hanteringen. Genom att använda kameror som fångar kritiska moment i logistikflödet, kan företaget snabbt söka fram relevanta videosekvenser kopplade till en specifik order eller händelse. Med video som bevis kan man snabbt avgöra om felet uppstått i lagret, under transporten – eller inte alls. För företag som använder lösningen har möjligheten att halvera antalet reklamationer och frigöra stora resurser.

Felaktiga och oklara reklamationer är vardag i logistikintensiva verksamheter, enligt Stefan Borg, vd på SiB Solutions. Upp till hälften av alla ärenden saknar tydlig grund, vilket leder till kostsamma gissningar och felaktiga slutsatser.

För att snabbt verifiera vad som faktiskt inträffat i varje steg av hanteringen, använder SiB Solutions intelligent videoanalys. Genom att kameror fångar kritiska moment i logistikflödet, analyseras och lagras materialet, så att man snabbt kan söka fram relevanta videosekvenser kopplade till en specifik order eller händelse. När en reklamation uppstår, kan företaget direkt gå tillbaka och se vad som faktiskt skett. Med video som bevis kan man snabbt avgöra om felet uppstått i lagret, under transporten – eller inte alls.

För företag som använder lösningen har möjligheten att halvera antalet reklamationer och frigöra stora resurser. Genom de AI-baserade tjänsterna som integreras i lösningen blir värdet i kombination med intelligent videoanalys ännu större. Det ger kunderna möjlighet att kontinuerligt utveckla och förbättra kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö. Allt fler företag i Europa och USA ser värdet av att ersätta antaganden med bevis och SiB Solutions används redan i dag av ledande logistik- och industribolag på dessa marknader





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