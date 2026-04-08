Intensifierade attacker i Libanon trots vapenvila: Israel och Iran på kollisionskurs?

Efter att en vapenvila godkänts av båda parter har situationen i Libanon eskalerat. Hundratals har dödats, sjukhusen är överbelastade och Iran hotar med hämnd. Experter ifrågasätter USA:s roll och Israels mål i konflikten.

Efter en vapenvila som till synes godkänts av båda parter har situationen i Libanon eskalerat dramatiskt. Hundratals människor har dödats eller skadats i intensiva attacker, vilket har satt landets sjukhus under enorm press. Iran ska statliga medier rapporterar att Iran s tiopunktsplan, ett centralt krav för en permanent fred, inkluderar ett slut på Israel s invasion av Libanon samt ett stopp för kriget mot den Iran stödda Hizbollah -milisen.

Dock verkar det finnas en klyfta i tolkningen av vapenvilans omfattning mellan Israel och USA å ena sidan, och Iran å andra sidan, enligt Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Iran har svarat på de senaste attackerna genom att stänga Hormuzsundet och utfärdat hot om hämnd, vilket ytterligare ökar spänningarna i regionen.\USA:s reaktion på onsdagens attacker mot Libanon är föremål för intensiv analys. Isabell Schierenbeck menar att det finns en viss acceptans från USA för Israels fortsatta krigföring mot Hizbollah. Hon ifrågasätter också vad som kommunicerats i förhandlingarna kring vapenvilan och hur länge USA kan bibehålla sin nuvarande hållning gentemot Israel. Libanons civilförsvar rapporterar att minst 254 människor har dödats och över 1 100 skadats i de israeliska attackerna under onsdagen. Schierenbeck pekar på att Israel kan utnyttja oklarheter kring vapenvilan för att maximera sina militära mål. Hon hänvisar till tidigare erfarenheter, som när bombningarna av Iran intensifierades i takt med förhandlingarna om vapenvila mellan USA och Iran. Hon tror att en liknande strategi kan vara i spel nu, där Israel försöker uppnå så många militära mål som möjligt innan en eventuell mer permanent vapenvila träder i kraft. Hon påpekar också att varken Israel eller Hizbollah är parter i det aktuella vapenvileavtalet, trots att de är de centrala aktörerna i konflikten.\Vidare, enligt Schierenbeck, skiljer sig den israeliska målbilden från den amerikanska. Medan USA:s president har förklarat seger och hävdat att alla amerikanska mål är uppnådda, har Israel en annan agenda. Den långvariga konflikten mellan Iran och Israel grundar sig i israelisk oro för Irans kärnvapenprogram. Israel strävar också efter att avmilitarisera eller försvaga inte bara Iran utan även dess proxykrigare. Detta mål har ännu inte uppnåtts fullt ut, vilket bidrar till den fortsatta instabiliteten och våldsamheterna i regionen. Situationen är komplex, där olika aktörer har olika intressen och tolkningar av vad som gäller under vapenvilan, vilket gör att en varaktig fred är svår att uppnå. De intensifierade attackerna och de motsatta åsikterna om vapenvilans omfattning tyder på att konflikten kan eskalera ytterligare





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libanon Israel Iran Hizbollah Vapenvila Konflikt

United States Latest News, United States Headlines

