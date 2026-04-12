Intensifierade attacker i Ukraina inför påsk – vapenvila utlyst

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter med intensifierade attacker mot flera regioner. Trots utlyst vapenvila inför den ortodoxa påskhelgen rapporteras nya attacker, inklusive i Druzjkivka och andra områden. Samtidigt pågår reparationer av Druzhba-ledningen och Ukraina bistår andra länder med försvarsåtgärder.

Ryssland s storskaliga invasion av Ukraina , som inleddes den 24 februari 2022, fortsätter att prägla landet. Ryska styrkor har attackerat Ukraina från flera håll, vilket har lett till omfattande förluster av både liv och egendom.

En ny våg av attacker har ägt rum bara timmar innan en tillfällig vapenvila skulle inledas under den ortodoxa påskhelgen. Flera städer och regioner har drabbats, inklusive Druzjkivka i Donetskregionen, där bilder visar en brand i ett femvåningshus. Minst fyra civila har dödats och 38 skadats i attacker under det senaste dygnet, med attacker riktade mot Charkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizjzja, Donetsk, Cherson, Odessa och Sumy. Ryssland har rapporterats ha skickat 128 attackdrönare mot Ukraina, varav 113 sköts ned av ukrainskt luftvärn. Denna fortsatta aggressivitet understryker den allvarliga situationen och de pågående utmaningarna för befolkningen.<\/p>

Samtidigt som striderna fortsätter pågår ansträngningar för att hantera andra aspekter av kriget, inklusive energi och diplomatisk press. Ukraina planerar att slutföra reparationerna av den skadade Druzhba-ledningen under våren, en oljeledning som försörjer Slovakien och Ungern med rysk olja. Reparationen av ledningen har skapat en konflikt mellan Ukraina och Ungern, som har blockerat EU:s mångmiljardlån till Ukraina på grund av uteblivna oljeleveranser. President Zelenskyj har indikerat att reparationerna snart är klara, men att oljeleveranserna inte kan återupptas förrän blockaden av EU-lånet hävs. Detta visar på de komplexa politiska och ekonomiska utmaningar som Ukraina står inför, utöver de militära.<\/p>

I en utveckling har president Zelenskyj bekräftat att Ukraina har hjälpt flera partnerländer i Mellanöstern att skjuta ned irantillverkade Shahed-drönare. Ukraina delar nu med sig av sin expertis och sina försvarssystem, vilket ger vapen, olja, diesel och ekonomiskt stöd i utbyte. President Zelenskyj har varnat för att våren och sommaren kommer att bli utmanande för Ukraina, med ökad politisk och diplomatisk press samt tryck på slagfältet. Han betonar vikten av att bibehålla en stark ställning och söker lösningar på de många utmaningar landet står inför. Presidenten ser ”betydande framsteg” i reparationerna av den skadade Druzhba-ledningen. Han har också betonat att Ukraina är redo att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten för sin befolkning och att det finns en chans för Ryssland att inte återuppta attackerna efter påskhelgen. Kriget har påverkat vardagen för många ukrainare, vilket framgår av SVT:s reportageresa.<\/p>

Under kriget har det varit svårt att få alla fakta bekräftade, då har det viktigaste varit att berätta vad vi vet – och inte vet. Händelserna understryker den akuta situationen och de komplexa utmaningar som Ukraina står inför.<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge tryggar svensk olja – trots globalt kaosMen Sverige kan behöva banta energiförbrukningen.

Read more »

Zelenskyj: Kommande månaderna blir svåra för Ukraina – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Read more »

Få fartyg genom Hormuz – trots vapenvilaIran varnar för nya faror.

Read more »

Intensifierade spänningar i Mellanöstern: Svenska barn döda i Libanon, raketer mot Israel, och oro kring HormuzsundetFlera händelser ökar spänningarna i Mellanöstern: döda svenska barn i Libanon, raketattacker mot Israel, och oro kring Hormuzsundet.

Read more »

Trots helgens vapenvila – ”Ukrainakriget lär fortsätta under 2026”Både Ryssland och Ukraina har utlyst en vapenvila över den ortodoxa påsken i helgen, men en varaktig fred tycks fortfarande ligga långt borta. – Förhandlingarna har hamnat i bakvattnet av Iran. Jag ser inget snabbt slut på det här, vi lär nog ha fortsatt krig under 2026, säger överstelöjtnant Johan Huovinen.

Read more »

Påskvapenvila inledd i Ukraina trots attackerEn utlyst vapenvila under den ortodoxa påskhögtiden har inletts i kriget i Ukraina, trots rapporter om attacker och en död. Fångutväxling har genomförts, och ukrainska styrkor har skjutit ned drönare i Mellanöstern.

Read more »