Intensifierade ryska attacker mot Ukraina och genombrott i EU:s stödlån

Ryssland har genomfört omfattande robot- och drönarattacker mot flera ukrainska regioner samtidigt som EU närmar sig ett beslut om ett stort stödlån efter politiska förändringar i Ungern.

Den ryska storskaliga invasionen av Ukraina , som inleddes den 24 februari 2022, fortsätter att kräva civila liv och orsaka omfattande förödelse över hela landet. Under det senaste dygnet har situationen eskalerat ytterligare med en våg av ryska attacker som drabbat flera regioner. Särskilt hårt drabbades Zaporizjzja, där lokala myndigheter rapporterar att sju personer skadades under tisdagskvällen efter ryska anfall. Samtidigt har staden Sumy utsatts för ett massivt robot- och drönaranfall.

Ukrainas flygvapen meddelar att Ryssland avfyrat två ballistiska robotar och hela 143 drönare under natten, varav 22 slog ned på 17 olika platser. I Sumy skadades minst 15 personer, inklusive tre barn, när bostadshus och en vårdinrättning besköts, vilket tvingade räddningstjänsten att upprepade gånger avbryta sitt arbete för att söka skydd. Samtidigt som de militära striderna rasar sker viktiga politiska och diplomatiska skiften inom EU. Utrikeschef Kaja Kallas har gett ett hoppfullt besked gällande det omstridda stödlånet på 90 miljarder euro till Ukraina. Efter att Ungern under Viktor Orbán länge blockerat lånet med sitt veto, har det politiska landskapet förändrats. Kallas förväntar sig nu att ett positivt beslut fattas inom 24 timmar, mycket tack vare den nyligen inträffade politiska vändningen i Ungern där den EU-vänliga Péter Magyar vunnit mark. Ukraina har även tagit steg för att underlätta situationen genom att reparera Druzhba-oljeledningen, som varit föremål för spänningar. President Volodymyr Zelenskyj bekräftar att ledningen nu är i drift igen, en åtgärd som ses som en del i den diplomatiska processen för att säkerställa att EU-stödet kan realiseras och hjälpa Ukraina att hålla ut mot den ryska aggressionen. Utöver de akuta striderna och den politiska utvecklingen fortsätter arbetet med att dokumentera krigets mörka baksidor. Europol och internationella utredare har presenterat en rapport om tvångsförflyttningar av barn. Över 19 500 barn beräknas ha förts bort från sina hem, och hittills har 45 specifika fall kunnat kartläggas genom omfattande utredningar baserade på öppna källor. Samtidigt som myndigheter kämpar med konsekvenserna av bortföranden och dagliga attacker mot infrastruktur, pågår en annan form av flykt: hundratusentals ukrainska män har lämnat landet för att undvika striderna. Det är en humanitär kris av enorma proportioner där civila, oavsett om de är kvar i krigszonerna eller befinner sig på flykt, står inför bottenlös osäkerhet. Det internationella samfundet fortsätter att betona vikten av att bibehålla stödet till Ukraina tills den ryska ledningen inser att krigets kostnader och meningslöshet kräver ett slut på invasionen





