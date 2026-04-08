Intensifierade spänningar: Konflikten mellan Iran, USA och Israel fortsätter

Kriget mellan Iran, USA och Israel har intensifierats. Döden av ayatolla Khamenei, Irans högste ledare, har lett till nya motattacker och en tillfällig vapenvila. Men kriget fortsätter i Libanon och förhandlingar om framtiden pågår. Ekonomiska aspekter och politiska spel präglar utvecklingen.

Senaste nytt om kriget mellan Iran , USA och Israel . Kriget i Mellanöstern fortsätter att vara en källa till stor oro, med nya utvecklingar som påverkar den globala säkerheten och ekonomin. USA och Israel attackerade Iran , vilket ledde till ayatolla Khameneis död, Iran s högste ledare. Iran svarade med motattacker mot Israel och luftangrepp mot närliggande länder. SVT fortsätter att liverapportera om krigets utveckling, vilket ger en kontinuerlig uppdatering av situationen.

Efter en överenskommelse om en tillfällig vapenvila har både Iran och USA utropat sig som segrare. Mellanösternexperten Alexander Atarodi menar att de krav som Iran ställer i en tiopunktslista är långtgående. De kräver bland annat att sanktionerna mot landet lyfts och att de ska ha kontroll över Hormuzsundet, inklusive rätt att ta betalt av passerande fartyg. Atarodi tolkar detta som ett budskap från den iranska regimen, som vill visa att de dikterar villkoren för freden. Trump kan också utnyttja överenskommelsen politiskt, till exempel genom att framhäva att Irans militära förmåga förstörts. Attacken skedde kort efter att USA och Iran enades om två veckors vapenvila. President Trump kommenterade Irans uran, en central fråga, och antydde att det skulle hanteras på ett utmärkt sätt. Vita huset har tidigare kommunicerat att ett av krigets mål är att förhindra Iran från att utveckla kärnvapen. I USA pågår en debatt om villkoren för fortsatta förhandlingar. SVT:s USA-korrespondent Sofia Yohannes menar att Irans krav på att sanktionerna ska hävas och att de ska få fortsätta anrika uran är svåra att acceptera i USA. Hon varnar för att detta kan ge Iran möjlighet att bygga upp sin kapacitet igen. Det faktum att Irans militär tycks kunna diktera villkoren för fartygstrafiken genom Hormuzsundet, något som inte skedde före kriget, har redan mötts av kritik i USA. Trots vapenvilan verkar kriget i Libanon fortsätta. Enligt SVT:s Mellanösternkorrespondent Gilda Hamidi-Nia kommer Israel att fortsätta sina attacker mot Hizbollah i Libanon, oavsett vapenvilan mellan USA och Iran. Hur länge striderna i Libanon kommer att pågå är oklart. Trump har utlovat amerikansk hjälp i Hormuzsundet. Efter vapenvilan kommer USA att bidra till trafikflödet i Hormuzsundet. Trump förväntar sig positiva åtgärder och ekonomiska vinster. Sedan krigsutbrottet har endast ett fåtal fartyg passerat Hormuzsundet, vilket påverkat den globala ekonomin. Trump menar att Iran nu kan börja återuppbyggnaden efter attackerna. Pakistan bjuder in till fredssamtal. Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif har bjudit in delegationer från USA och Iran till förhandlingar i Islamabad. Förhoppningen är att nå en hållbar fred. Donald Trump har mottagit tio punkter från Iran, som han ser som en bra grund för fortsatta samtal. Iran kräver bland annat att alla resolutioner från FN:s säkerhetsråd ska dras tillbaka och att de ska få kompensation. De asiatiska börserna reagerade positivt på utvecklingen. Sydkoreanska Kospi steg kraftigt och även japanska Nikkei 225 visade en uppgång. Enligt medlare från Pakistan omfattas Libanon av vapenvilan, trots att Israel ser ut att fortsätta attackerna





