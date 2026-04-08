Intensifierade strider i Mellanöstern: Israeliska attacker i Libanon, vapenvilans gränser och geopolitiska spänningar

Situationen i Mellanöstern eskalerar med omfattande israeliska attacker i Libanon, vilket leder till fördömanden och rop om vapenvila. Samtidigt pågår förberedelser för fredsförhandlingar mellan USA och Iran, medan geopolitiska spänningar ökar med diskussioner om sanktioner och nedläggning av militära baser.

Iran s utrikesminister Abbas Araghchi har uttryckt stark kritik mot Israel s omfattande flyganfall i Libanon , där över hundra personer rapporteras ha dödats under dagen. Araghchi betonade att USA står inför ett avgörande val: vapenvila eller fortsatt stöd för kriget via Israel . Han menade att USA inte kan ha både och.

\De senaste rapporterna från Reuters, med hänvisning till uppgifter från Libanons civilförsvar, uppger att minst 254 personer har dödats och över 1 100 har skadats i de israeliska anfallen mot Libanon. Libanons hälsodepartement, å andra sidan, rapporterar en något lägre siffra på minst 182 döda, men varnar för att antalet kan stiga. I samband med den eskalerande konflikten överväger Trumpadministrationen att vidta åtgärder mot vissa Natomedlemmar som anses ha varit otillräckligt stödjande för USA och Israel under Irankriget. Förslaget innebär att amerikanska trupper kan flyttas från länder som inte visat tillräckligt stöd till de som varit mer positiva. Dessutom övervägs nedläggning av amerikanska baser i åtminstone ett europeiskt land, där Spanien och Tyskland nämns som potentiella kandidater.\Samtidigt pågår förberedelser för fredsförhandlingar mellan USA och Iran, men exakt tidpunkt för mötet är fortfarande oklar. Förhandlingarna ska hållas i Pakistan, men USA och värdlandet ger motstridiga uppgifter om när samtalen ska inledas. USA:s delegation kommer att ledas av vicepresident JD Vance, som enligt Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt kommer att åtföljas av sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner. Vance har klargjort att vapenvilan inte inkluderar Libanon, vilket han menar är ett missförstånd från Irans sida. Frankrikes president Emmanuel Macron och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har uttryckt önskemål om att vapenvilan ska utvidgas till att omfatta Libanon, efter Israels omfattande attacker. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard har också uttalat sin oro över situationen och uppmanat till omedelbart eldupphör. Vita huset har antytt att Iran har gett signaler om att lämna ifrån sig anrikat uran, en fråga som president Trump ser som en röd linje. Premiärminister Benjamin Netanyahu har i ett uttalande sagt att Israel inte har nått slutet på sina operationer och att Iran är svagare än någonsin.\Irans militär har återigen stängt Hormuzsundet efter att trafiken kort återupptogs i och med vapenvilan med USA. Iranska medier hänvisar till Israels nya attacker mot Libanon





