Intensifierade strider och diplomatiska ansträngningar i kriget mellan Ukraina och Ryssland

En omfattande rapport om drönarattacker mot ryska städer, fångutbyten med USA:s medverkan, internationella rättsliga åtgärder och Sveriges stöd till ukrainska patienter.

Den senaste tidens utveckling i kriget mellan Ukraina och Ryssland präglas av en dramatisk eskalering av luftburna attacker och komplexa diplomatiska förhandlingar. Under natten mot söndag skakades Moskva-regionen av en omfattande drönarattack som krävde tre personers liv och lämnade tolv personer skadade.

Samtidigt rapporterades liknande händelser i Ryazan, cirka 20 mil söder om huvudstaden, där ytterligare tre personer dödades och tolv skadades. Även gränsregionen Belgorod drabbades hårt med dödsoffer och rapporter om personer som fortfarande är instängda under rasmassorna efter att ett bostadshus kollapsat. Ryska myndigheter hävdar att hundratals ukrainska drönare har skjutits ned, med siffror som varierar från 73 till hela 355 stycken, medan den ukrainska militära ledningen har förblivit tyst kring dessa specifika operationer.

Denna våg av attacker sker samtidigt som Rumänien upptäckt en explosiv projektil på sitt territorium, vilket återigen understryker hur krigets effekter spiller över gränserna till Nato-länder. Parallellt med de militära operationerna pågår intensiva diplomatiska kontakter mellan USA och Ryssland. Enligt Sergej Rjabkov sker dialogen nu via flera olika kanaler för att hantera tekniska och praktiska arrangemang.

Detta har manifesterats i högprofilerade möten, bland annat ett telefonsamtal mellan utrikesministrarna Sergej Lavrov och Marco Rubio samt ett möte mellan Vladimir Putin och Donald Trump i Alaska under augusti. Ett konkret resultat av dessa ansträngningar har varit ett omfattande utbyte av krigsfångar. Under en kort vapenvila förmedlad av Donald Trump utväxlade länderna 205 fångar vardera, vilket president Volodymyr Zelenskij beskrivit som det första steget i en större överenskommelse om att byta totalt 1 000 fångar per sida.

Utöver de levande fångarna har även kroppar av stupade soldater återlämnats, där Ukraina mottog 526 kroppar och Ryssland 41. Inrikespolitiskt i Ryssland tycks stödet för Putin öka igen, med en mätning från VCIOM som visar ett stöd på 72,1 procent, även om metodändringar i undersökningarna kan ha påverkat resultatet. Det internationella samfundet har också vidtagit rättsliga åtgärder för att hålla Ryssland ansvarigt för aggressionen.

En särskild domstol för Ukraina är under uppbyggnad, ett initiativ som stöds av EU, Australien, Costa Rica och 34 medlemsstater i Europarådet. Generalsekreterare Alain Berset har betonat att tiden för ansvarsutkrävande närmar sig snabbt. Samtidigt fortsätter det humanitära stödet, där Sverige spelar en viktig roll. Sjukvårdsminister Elisabet Lann besökte nyligen Kiev och Lviv mitt under pågående ryska attacker.

Hon uttryckte stor beundran för ukrainarnas motståndskraft och deras förmåga att upprätthålla samhällsfunktioner trots det ständiga hotet från luften. Denna motståndskraft sätts på prov dagligen, och Kiev har nyligen tvingats utlysa en sorgedag efter en massiv attack som krävde 24 människoliv. Det mänskliga lidandet når även svenska sjukhus. Vid Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala rapporterar Fredrik Huss om en förändring i patientflödet.

Tidigare var det främst cancerpatienter som sökte vård i Sverige, men nu tas allt fler emot för akutvård på grund av allvarliga brännskador orsakade av explosioner och drönarattacker, samt civila olyckor i krigszonen





