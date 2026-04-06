Intensifierade strider och humanitär kris i Gaza: Senaste nytt och utvecklingar

Kriget i Gaza fortsätter med intensiva strider, luftangrepp och en förvärrad humanitär kris. Ny aktivistkonvoj på väg, och Israel stoppar nödhjälp. Läget är fortsatt kritiskt med många döda och skadade.

Krig et i Gaza , som inleddes efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, fortsätter att kräva tiotusentals civila liv och orsaka omfattande humanitärt lidande. SVT:s liverapport följer utvecklingen noggrant. Den senaste tiden har präglats av intensiva strider, luftangrepp och en eskalerande humanitär kris . Flera sjukhus, inklusive Al-Aqsa sjukhuset, har tagit emot ett stort antal offer, vilket understryker den svåra situationen för civila.

Varken israelisk militär eller Hamas har kommenterat de senaste händelserna, vilket gör det svårt att få en fullständig bild av vad som händer på marken. Rapporter om strider nära skolor och flyktingläger har väckt oro för civila offer och ökat kravet på skydd av oskyldiga. Situationen förvärras av brist på grundläggande förnödenheter och begränsad tillgång till vård, vilket sätter en enorm press på redan överbelastade sjukhus och hjälporganisationer.\En ny aktivistkonvoj, organiserad av Gaza Freedom Flotilla och andra organisationer, har avseglat från Marseille i Frankrike med målet att bryta Israels blockad av Gaza och leverera förnödenheter. Denna aktion syftar till att lyfta fram vad aktivisterna ser som en olaglig blockad och öka trycket på Israel att tillåta obehindrat tillträde för humanitärt bistånd. Tidigare konvojer har mötts av motstånd från israeliska myndigheter, som har bordat båtarna och deporterat aktivister. Samtidigt fortsätter israeliska flyganfall mot Gaza, vilket leder till ytterligare dödsfall och skador. Lokala hälsomyndigheter rapporterar om döda och skadade, medan Israel hävdar att man riktar in sig på militära mål. Situationen på Västbanken är också spänd, med rapporter om dödsfall i samband med israeliska militära operationer. Både Hamas och Israel anklagar varandra för våldsamheter, vilket försvårar ansträngningarna att upprätthålla vapenvilan.\Den humanitära situationen i Gaza förvärras ytterligare av Israels beslut att stoppa nödleveranser från Unicef. Beslutet motiveras av misstankar om smuggling av nikotinprodukter via gränsövergången Kerem Shalom. Detta beslut begränsar tillgången till viktiga förnödenheter för barn och andra sårbara grupper. FN-organet Ocha betonar att Kerem Shalom är den enda möjliga vägen för humanitärt bistånd, vilket gör blockeringen ytterst kritisk. Samtidigt har företrädare för Hamas och Donald Trumps fredsråd träffats i Kairo för att diskutera möjligheterna till en vapenvila. Efter mötet meddelade Israel att man ska återöppna Rafah-övergången, en möjlig lättnad för befolkningen i Gaza. De senaste dagarna har präglats av intensiva attacker mot Gaza och Västbanken, där civila har drabbats hårt. Rapporter om döda, inklusive barn, understryker den akuta nödvändigheten av en hållbar vapenvila och ökat humanitärt stöd. De senaste attackerna, inklusive attacker mot flyktingläger och hem, har lett till ett högt antal döda och förvärrar den redan desperata situationen för Gazas befolkning





