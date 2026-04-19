Intensifierat krig i Mellanöstern – Iran stänger Hormuzsundet igen

USA och Israel har attackerat Iran och dödat ayatolla Khamenei, vilket lett till iranska motattacker och luftangrepp i regionen. Samtidigt ger Sverige ett stort stödpaket till Libanon, som drabbats hårt av striderna och en humanitär kris. Iran har återigen stängt Hormuzsundet på grund av USA:s blockad, vilket ökar spänningarna ytterligare. Vapenvilor bryts och en FN-soldat har dödats i Libanon.

Enligt rapporter har USA och Israel genomfört attacker mot Iran, vilket resulterat i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Den iranska regimen har svarat med motåtgärder, inklusive attacker riktade mot Israel och luftangrepp mot flera närliggande länder. Sveriges Television liverapporterar om den eskalerande konflikten. Vidare har regeringen i Sverige beslutat att skicka ytterligare ett stödpaket till Libanon , värt 70 miljoner kronor.

Biståndsminister Benjamin Dousa (M) betonar det akuta behovet av grundläggande förnödenheter som matpaket och mediciner, samt skydd för den stora andel av befolkningen som är på flykt efter att striderna utbrutit. Uppskattningsvis är över en miljon libaneser fördrivna. Miljöpartiet välkomnar stödet men anser att Sverige även bör driva på för internationella sanktioner mot Israel för att stoppa krigföringen. Iran uppgav på lördagen att Hormuzsundet återigen stängts, med hänvisning till USA:s blockad. Kort därefter rapporterades attacker mot fartyg i sundet, vilka enligt uppgift utfördes av Iran. USA har ännu inte kommenterat dessa uppgifter. Sedan en vapenvila inleddes sent på torsdagen har Israel genomfört nya flyganfall i södra Libanon, och anklagar ”terrorister” för att ha brutit vapenvilan. En fransk FN-soldat har dödats i södra Libanon under dagen. Enligt Frankrikes president Emmanuel Macron pekar allt på att Hizbollah ligger bakom attacken. Israeliska styrkor har börjat spränga bostadshus i Bint Jbeil och andra gränsnära städer i södra Libanon, rapporterar den statliga libanesiska nyhetsbyrån NNA. Borgmästaren i Bint Jbeil, Izzat Hammoud, vädjar till armén och landets politiska ledning att agera snabbt för att stoppa förstörelsen. Ledaren för den Iranstödda Hizbollahrörelsen, Naim Qassem, uttalade på lördagen att gruppen är redo för ”fullständigt samarbete” med de libanesiska myndigheterna. Samtidigt framgick det att han inte har några planer på att avväpna milisen. Qassem betonade att man tillsammans ska bygga Libanon och förhindra att utländska makter driver igenom israeliska mål politiskt. Han hävdade även att vapenvilan inte hade kommit till stånd utan Hizbollahs väpnade motstånd mot Israel. FN:s generalsekreterare António Guterres uttryckte sina kondoleanser till familjen och vännerna till den omkomne soldaten och noterade att detta är den tredje incidenten på kort tid som lett till att fredsbevarande personal omkommit i Libanon. Han underströk att dessa attacker måste upphöra, och en utredning av attacken ska inledas. Trots att Frankrikes president Emmanuel Macron pekat ut Hizbollah som ansvariga, förnekar gruppen detta. Det iranska revolutionsgardet, IRGC, har uppmanat fartyg i Persiska viken att förbli förankrade och undvika Hormuzsundet. Att närma sig sundet kommer att betraktas som samarbete med ”fienden”, enligt IRGC. Hormuzsundet förblir stängt tills USA:s blockad mot iranska fartyg hävs. Fartyg som ignorerar varningarna kommer att bli måltavla, enligt en befälhavare inom IRGC:s flotta. IRGC uppmanar även besättningar att följa IRGC:s flotta rörande sundet och anser att uttalanden från USA:s president Donald Trump om sundet är ogiltiga. Påve Leo XIV har uttalat att han inte är intresserad av att debattera med USA:s president Donald Trump och att hans predikningar om fred inte riktas specifikt mot den amerikanske presidenten. Trump hade tidigare på Truth Social uttryckt att han ”inte vill ha en påve som tycker att det är okej för Iran att ha kärnvapen”. Påven förklarade att talet om att världen ”härjades av en handfull tyranner” skrevs innan Trumps kritik, och att han inte har något intresse av att debattera. Ordföranden för det iranska parlamentets nationella säkerhetskommitté, Ebrahim Azizi, sade på iransk statlig tv att anledningen till att Hormuzsundet återigen stängts beror på att USA brutit sina ”löften”. Iran hade tidigare uppgett att sundet stängdes på grund av den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Azizi menade att USA inte har makt att blockera Iran





Spänningar vid Hormuzsundet: Iran blockerar igen, Israel attackerar södra LibanonIran har återigen rapporterats ha blockerat trafiken i Hormuzsundet, medan Israel fortsätter med systematiska rivningar av bebyggelse i södra Libanon. USA:s president Donald Trump antyder samtidigt framsteg mot ett fredsavtal med Iran, men oenigheter kvarstår kring landets anrikade uran och avslutandet av blockader.

Spänt läge i Mellanöstern: Attack i Libanon, blockad i Hormuzsundet och attacker i södra LibanonFrankrikes president Macron fördömer attack mot franska soldater i Libanon och riktar misstankar mot Hizbollah. USA har blockerat fartyg i Hormuzsundet som färdas till eller från iranska hamnar efter beskjutning av iranska styrkor. Israels flygvapen har genomfört attacker mot mål i södra Libanon.

Iran fortsätter stänga Hormuzsundet och hotar fartyg – FN-soldat död i LibanonNya besked från Irans revolutionsgarde meddelar att Hormuzsundet förblir stängt tills USA upphör med sin blockad mot iranska fartyg. Iran hotar att attackera fartyg som försöker passera. Samtidigt dödades en fransk FN-soldat och tre skadades i en attack i södra Libanon, där Hizbollah misstänks ligga bakom. USA har blockerat 23 iranska fartyg och hotar att borda fartyg som fraktar iransk olja eller vapen.

Iran stänger Hormuzsundet igen – FN-soldat död i LibanonIran har återigen stängt Hormuzsundet för sjöfartstrafik, vilket leder till fortsatta spänningar med USA. Samtidigt har en fransk FN-soldat dödats i en attack i södra Libanon, där anklagelser riktas mot Hizbollah. USA har blockerat iranska fartyg, medan Iran hotar med ytterligare åtgärder. Situationen präglas av eskalerande militära hot och diplomatiska utmaningar i regionen.

