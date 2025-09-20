Intensifierat krig i Ukraina: Fortsatta attacker, sanktioner och brist på fredsförhandlingar

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter med intensiva attacker, inklusive omfattande robot- och drönarattacker. EU inför nya sanktioner, medan tecken på fredsförhandlingar uteblir. Ukrainska styrkor gör framsteg på marken, men kriget fortsätter att eskalera.

Ryssland s storskaliga invasion av Ukraina , som inleddes den 24 februari 2022, fortsätter att orsaka förödelse. Ryska styrkor har attackerat Ukraina från flera håll, vilket utlöste ett fullskaligt krig som har skakat om den globala ordningen. Denna konflikt har inte bara haft katastrofala konsekvenser för Ukraina utan har också påverkat länder runtom i världen, inklusive Sverige, vilket SVT:s säkerhetsreporter John Granlund framhåller.

Situationen är kritisk, och risken för en eskalering är ständigt närvarande, vilket understryks av de senaste attackerna och politiska uttalandena. Vår chaufför Ihor Pylpenkos innergård i Dnipro är ett exempel på den förödelse som kriget för med sig. Glassplitter och brandrök vittnar om den senaste attacken, där flera byggnader förstördes och minst en granne dödades. Attackerna riktas mot civila mål och infrastruktur, vilket förvärrar den humanitära krisen och ökar lidandet för den ukrainska befolkningen. Situationen i Ukraina kräver en omedelbar och kraftfull reaktion från det internationella samfundet. Den senaste tidens eskalering av våldet inkluderar omfattande attacker med kryssningsrobotar, ballistiska robotar och drönare. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj rapporterar om ett stort antal attacker riktade mot flera regioner, inklusive Kiev, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Tjernihiv och Zaporizjzja. I Dnipro har flervåningshus träffats, och bränder har brutit ut i staden. SVT:s team har sökt skydd under pågående drönarattacker i en källare i Dnipro, där de rapporterar om en intensiv attack. Denna typ av attacker, som omfattar både drönare och olika typer av robotar, tyder på en eskalering av kriget och en ökning av ryska militära operationer. Att färdas genom Donbass kräver nu skydd mot ryska drönare, vilket visar krigets direkta påverkan på vardagen. Finlands president Alexander Stubb påpekar vid en säkerhetskonferens i Helsingfors att Europa har mycket att lära av Ukraina när det gäller att försvara sig mot drönarattacker. Han varnar också för Rysslands agerande, inklusive kränkningar av polskt luftrum, som en del av ett test av västs reaktion. EU-kommissionen har presenterat ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, som syftar till att stoppa importen av rysk flytande naturgas (LNG). Målet är att utfasningen ska vara genomförd senast den 1 januari 2027. Paketet inkluderar även åtgärder mot den så kallade skuggflottan och ryska banker och företag som hjälper Ryssland att kringgå sanktionerna. Den brittiske spionchefen Richard Moore har uttalat att det inte finns några tecken på att Putin är intresserad av fredsförhandlingar. Moore betonade att Putin endast är intresserad av Ukrainas kapitulation. Ukrainska styrkor fortsätter att kämpa för att återta territorium. Enligt president Zelenskyj har omkring 160 kvadratkilometer återtagits i Donetskregionen, och över 100 ryska soldater har tagits tillfånga. Dessa framsteg visar på Ukrainas motståndskraft och beslutsamhet att försvara sitt land. Samtidigt rapporterar luftförsvaret om nära 90 drönare som avfyrats mot Ukraina under natten mot fredag, där 15 drönare lyckades ta sig igenom försvaret. I en separat utveckling har USA:s president Donald Trump uttryckt besvikelse över de misslyckade fredsförhandlingarna, och understryker hur komplicerad situationen har visat sig vara. Det globala samfundet måste fortsätta att stödja Ukraina och stärka ansträngningarna för att hitta en fredlig lösning på konflikten





svtnyheter / 🏆 23. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Ukraina Ryssland Krig Sanktioner Drönare Fredsförhandlingar Donald Trump EU

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Avgående MI6-chefen: Inga bevis för att Putin vill ha fred – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Läs mer »

Stubb: Finland är förberett för drönarhot – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Läs mer »

Trump kommenterar Rysslands luftrumsintrång i Estland, skottlossning i Västerås och ny FN-ambassadörDonald Trump kommenterar Rysslands kränkning av Estlands luftrum och varnar för potentiella problem. Dessutom rapporteras om en skottlossning i Västerås och utnämningen av en ny FN-ambassadör.

Läs mer »

Rysslands vapen i Moldaviens val: röstköp och nättrollUkraina ska underkuvas med bomber och drönare. I Moldavien använder Putins Ryssland andra metoder inför parlamentsvalet: röstköp, hot och lögner.

Läs mer »

På plats: Söker skydd under pågående drönarattack – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Läs mer »

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter: SVT rapporterar från frontlinjen och analyserar lägetRysslands storskaliga invasion av Ukraina fortsätter med intensiva attacker, inklusive robotar och drönare, mot flera regioner. SVT:s säkerhetsreporter John Granlund analyserar läget och rapporterar från frontlinjen. Finlands president Alexander Stubb kommenterar utvecklingen och betonar vikten av att försvara sig mot drönarattacker.

Läs mer »