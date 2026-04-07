Intensiva förhandlingar mellan USA och Iran: Hormuzsundet kan öppnas, men hot kvarstår

USA och Iran befinner sig i intensiva förhandlingar, förmedlade av Pakistan. Hormuzsundet kan öppnas för säker passage inom två veckor, enligt Iran, samtidigt som militära hot kvarstår och spänningen i regionen är hög. Pakistans försök till medling möter motstånd, medan diplomatiska försök pågår.

Irans utrikesminister Abbas Araqchi meddelar att Hormuzsundet kan öppnas för säkra passager inom två veckor, under förutsättning av ”koordinering” med iransk militär. Han betonar även att Iran är berett att avbryta sina attacker om angreppen mot dem upphör, vilket Reuters rapporterar. Uttalandet kommer som svar på ett förhandlingsförslag på tio punkter från USA , vilket president Trump beskriver som en grund för vidare förhandlingar .

Trump antyder att flera av punkterna redan behandlats och att de kommande veckorna kan leda till ett avtal. Samtidigt rapporteras det att intensiva förhandlingar pågår mellan USA och Iran, förmedlade av Pakistan. Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif har vädjat till Trump om att förlänga tidsfristen för att öppna Hormuzsundet i ytterligare två veckor, och uppmanar samtidigt Iran att samarbeta. Det framgår att diplomatiska försök till en fredlig uppgörelse gör framsteg och kan ge ”betydande resultat” inom kort, enligt Sharif. \Situationen i regionen är dock fortsatt spänd. Trots uppgifter om intensiva förhandlingar, rapporterar Reuters om kraftiga explosioner i Bagdad. En iransk källa har uppgett för Reuters att Iran är redo för både fred och krig. Irans högsta militära ledning har dessutom meddelat att man kommer att fortsätta sina attacker mot infrastruktur tillhörande Israel och USA i regionen, med ökad intensitet. Samtidigt har felaktiga uppgifter om attacker mot iransk infrastruktur, inklusive aluminiumverket Iralco i Arak och den petrokemiska anläggningen Amir Kabir i Mahshahr, dementerats. Kuwaits regering har uppmanat invånarna att stanna hemma som en säkerhetsåtgärd. Från klockan 23 lokal tid har utegångsförbud utlysts i delar av Teheran. \Den rådande situationen får också konsekvenser för sjöfarten. Sedan kriget mellan USA och Iran bröt ut den 28 februari har 324 fartyg med gas eller olja passerat Hormuzsundet, med en toppnotering på 31 fartyg den första dagen. Före kriget passerade runt 100 fartyg sundet dagligen. Pakistans utrikesminister Isaq Dar anklagar Israel för att sabotera landets försök till medling. Vita huset uppger att man tagit emot det pakistanska förslaget och att ett svar kommer inom kort. Iran uppger också att de granskar förslaget. Händelserna tyder på en komplex och snabbt föränderlig situation där diplomatiska ansträngningar och militära hot vävs samman, och där alla parter tycks vara redo att agera beroende på utvecklingen





