Intensiva förhandlingar om fredsavtal mellan USA och Iran - Världen väntar på besked om Hormuz

EfterAttacken som dödade Ayatolla Khamenei och Irans motattacker pågår nu heta fredsförhandlingar mellan USA och Iran. Blockaden av Hormuzsundet är en avgörande fråga i det tillfälliga avtal som kan undertecknas i Genève under helgen.

Den 28 februari 2026 genomfördes en koordinerad attack mellan USA och Israel mot Iran , vilket resulterade i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran besvaradeAttacken med motattacker, inklusive mot Israel.

Två månader efter att vapenvilan inleddes pågår intensiva fredsförhandlingar mellan USA och Iran, med blockaden av strategiska Hormuzsundet som centralt knäckpunkt. Världen håller andan och väntar på ett eventuellt fredsavtal, som enligt president Donald Trump kan undertecknas "förmodligen i Europa" under den kommande helgen eller på måndag. Schweiz har erbjudit sig vara värd för undertecknandet, med Genève som huvudspåret för plats, även om inget är formellt beslutat ännu. De senaste dagarna har förhandlingarna intensifierats.

Enligt amerikanska regeringskällor handlar det om ett 90 dagars tillfälligt avtal, där Iran ska ha gjort betydande eftergifter. I utbyte ska Hormuzsundet återöppnas och sanktioner mot Iran lättas, eller landet få tillgång till sina frysta tillgångar. Iran bekräftar i sin tur att de befinner sig i "slutskedet" av de interna diskussionerna, och utrikesministern Abbas Araqchi uttalar att ett samförståndsavtal är "närmare än någonsin".

Samtidigt varnar han medier mot att spekulera om innehållet, eftersom det läckta materialet enligt honom inte är sammanhängande med det verkliga avtalet. Trots framsteg finns många osäkerheter och motsägelser. President Trump anklagar Iran för att ha läckt felaktiga versioner av avtalets utkast, medan iranska nyhetsbyråer nära säkerhetsrådet påstår att ett avtal inte kommer att vara klart till helgen.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu understryker att Iran aldrig ska få kärnvapen så länge han är vid makten, och framhäver att hans insatser de senaste 30 åren har hindrat Iran från att utveckla atombomber. Det slutliga avtalets innehåll är ännu inte offentligt, men förhandlingarna fortsätter med syfte att uppnå en mer permanent fredslösning där Irans eventuella framtida kärnaktivitet står högt på dagordningen





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USA Iran Fredsförhandlingar Hormuzsundet Kärnvapen

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